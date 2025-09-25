거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
이 MT5 알림은 여러 기술 지표와 가격 움직임 패턴을 기반으로 잠재적 매수 기회를 식별하도록 설계되었습니다. 작동 방식은 다음과 같습니다:
매수 조건
1. RSI 조건:
현재 기간의 상대강도지수(RSI)가 지정된 낮은 임계값(RsiLow) 미만입니다. 이는 과매도 상태를 나타냅니다.
2. 캔들 패턴:
연속된 3개 캔들에서 특정 캔들 패턴을 확인합니다:
- 현재 캔들(1)이 시초가보다 높게 마감(강세)
- 이전 캔들(2)이 시초가보다 낮게 마감(약세)
- 현재 캔들의 종가가 이전 캔들의 시가보다 높은 경우.
- 현재 캔들의 종가가 이전 캔들의 고점보다 낮은 경우.
3. 이동 평균 조건:
- 현재 캔들의 종가가 지수이동평균(EMA) 아래에 있는 경우.
- 장기 이평선(시프트패스트)이 단기 이평선(시프트나우)보다 낮으면 잠재적 상승 추세임을 나타냅니다.
- 이동평균 상승 및 하락의 이전 시프트 변경 기능 - 5 매수 시 숫자 5-6이 6보다 높으면 5바 전 EMA ID5가 ID6보다 높았음을 의미 - 3-4 또는 7-9 또는 10-13으로 변경합니다.
4. 매수 신호:
모든 조건이 충족되면 현재 캔들 저점에 위쪽 화살표가 있는 "매수" 신호가 생성됩니다.
이 알림은 잠재적인 강세/약세 반전 설정을 식별하도록 설계되었습니다. 매수세가 매도세를 극복하기 시작했음을 시사하는 특정 캔들 패턴과 함께 과매도 조건(낮은 RSI)을 찾습니다. 이동평균 조건은 전체 추세 방향을 확인하는 데 도움이 됩니다.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/52103
