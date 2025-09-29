이는 잉글리핑 캔들 패턴을 식별하는 데 도움이 되는 지표입니다.

빨간색 화살표는 하락잉태형, 녹색 화살표는 상승잉태형을 나타냅니다.

