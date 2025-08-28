거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Telegram에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
Comment - MetaTrader 5용 라이브러리
- 조회수:
- 80
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
댓글을 간단하게 대체할 수 있습니다. 표준 기능보다 50배 빠르게 테스터에서 작동합니다.
표준 "댓글" 기능은 테스터의 속도를 매우 느리게 하는 것으로 알려져 있습니다.
다음은 테스터에서 코드와 그 실행 시간의 예입니다.
void OnTick() { MqlTick tick; SymbolInfoTick(_Symbol, tick); if(tick.ask != 0 && tick.bid != 0) { string str = StringFormat("ask = %.5f\nbid = %.5f\ntime = %s", tick.ask, tick.bid, TimeToString(tick.time, TIME_DATE | TIME_SECONDS)); Comment(str); } } //+------------------------------------------------------------------+
11분 28초 !!!
다음 코드를 추가하세요 #include <Comm.mqh>
#include <Comm.mqh> //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { MqlTick tick; SymbolInfoTick(_Symbol, tick); if(tick.ask != 0 && tick.bid != 0) { string str = StringFormat("ask = %.5f\nbid = %.5f\ntime = %s", tick.ask, tick.bid, TimeToString(tick.time, TIME_DATE | TIME_SECONDS)); Comment(str); } } //+------------------------------------------------------------------+
14초!!!
11분28초가 아닌14초11*60+28=688, 688/14=49, 49배 빨라졌습니다!!!
기본 설정으로 사용한 예시입니다.
클래스의 인스턴스를 선언할 필요가 없습니다.
#include <Comm.mqh> //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { string str = "PROGRAM_NAME = " + MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME) + "\n" + (string)TimeCurrent(); Comment(str); } //+------------------------------------------------------------------+
설정 변경 기능과 함께 사용하는 예시입니다.
#include <Comm.mqh> //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { string str = "PROGRAM_NAME = " + MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME) + "\n" + (string)TimeCurrent(); Comment(str, _Xpx, _Ypx, _clrText, _FontSize, _clrBack, _Transparency, _Font, _corner); } //+------------------------------------------------------------------+
댓글의 여러 인스턴스를 사용하는 예입니다.
#include <Comm.mqh> CComm comm1; CComm comm2; CComm comm3; CComm comm4; //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { MqlTick tick; SymbolInfoTick(_Symbol, tick); if(tick.ask != 0 && tick.bid != 0) { string str = StringFormat("ask = %.5f\nbid = %.5f\ntime = %s", tick.ask, tick.bid, TimeToString(tick.time, TIME_DATE | TIME_SECONDS)); Comment(str); comm1.Comm(str, _Xpx, _Ypx + 80, _clrText, _FontSize, _clrBack, _Transparency, _Font, _corner); comm2.Comm(str, _Xpx + 10, _Ypx + 20, _clrText, _FontSize, clrGreen, _Transparency, _Font, CORNER_LEFT_LOWER); comm3.Comm(str, _Xpx + 30, _Ypx, clrGreen, _FontSize, _clrBack, _Transparency, _Font, CORNER_RIGHT_LOWER); comm4.Comm(str, _Xpx, _Ypx + 50, clrBlack, _FontSize, _clrBack, _Transparency, _Font, CORNER_RIGHT_UPPER); } } //+------------------------------------------------------------------+
업데이트 05.12.2024 버전 1.06
업데이트 05.12.2024 버전 1.07
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/53499
포물선의 지그재그
이 지표는 기술 지표인 포물선형 SAR의 수치를 기반으로 지그재그를 형성합니다.수요 지수
수요 지수는 제임스 시벳이 개발했습니다. 이 지수는 가격과 거래량을 계산에 사용합니다. 이 지수는 선행 지수로 간주됩니다.
Volume weighted line chart with smoothing
시장의 많은 노이즈를 차단하고 공식에서 볼륨을 사용하는 더 부드러운 선형 차트슈퍼트렌드
슈퍼트렌드 추세 표시기.