댓글을 간단하게 대체할 수 있습니다. 표준 기능보다 50배 빠르게 테스터에서 작동합니다.





표준 "댓글" 기능은 테스터의 속도를 매우 느리게 하는 것으로 알려져 있습니다.

다음은 테스터에서 코드와 그 실행 시간의 예입니다.

void OnTick () { MqlTick tick; SymbolInfoTick ( _Symbol , tick); if (tick.ask != 0 && tick.bid != 0 ) { string str = StringFormat ( "ask = %.5f

bid = %.5f

time = %s" , tick.ask, tick.bid, TimeToString (tick.time, TIME_DATE | TIME_SECONDS )); Comment (str); } }

11분 28초 !!!

다음 코드를 추가하세요 #include <Comm.mqh>

#include <Comm.mqh> void OnTick () { MqlTick tick; SymbolInfoTick ( _Symbol , tick); if (tick.ask != 0 && tick.bid != 0 ) { string str = StringFormat ( "ask = %.5f

bid = %.5f

time = %s" , tick.ask, tick.bid, TimeToString (tick.time, TIME_DATE | TIME_SECONDS )); Comment (str); } }

14초!!!

11분 28초가 아닌 14초

11*60+28=688, 688/14=49,







49배 빨라졌습니다!!!





기본 설정으로 사용한 예시입니다.

클래스의 인스턴스를 선언할 필요가 없습니다.



#include <Comm.mqh> void OnTick () { string str = "PROGRAM_NAME = " + MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME ) + "

" + ( string ) TimeCurrent (); Comment(str); }

설정 변경 기능과 함께 사용하는 예시입니다.

#include <Comm.mqh> void OnTick () { string str = "PROGRAM_NAME = " + MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME ) + "

" + ( string ) TimeCurrent (); Comment(str, _Xpx, _Ypx, _clrText, _FontSize, _clrBack, _Transparency, _Font, _corner); }

댓글의 여러 인스턴스를 사용하는 예입니다.

#include <Comm.mqh> CComm comm1; CComm comm2; CComm comm3; CComm comm4; void OnTick () { MqlTick tick; SymbolInfoTick ( _Symbol , tick); if (tick.ask != 0 && tick.bid != 0 ) { string str = StringFormat ( "ask = %.5f

bid = %.5f

time = %s" , tick.ask, tick.bid, TimeToString (tick.time, TIME_DATE | TIME_SECONDS )); Comment(str); comm1.Comm(str, _Xpx, _Ypx + 80 , _clrText, _FontSize, _clrBack, _Transparency, _Font, _corner); comm2.Comm(str, _Xpx + 10 , _Ypx + 20 , _clrText, _FontSize, clrGreen , _Transparency, _Font, CORNER_LEFT_LOWER ); comm3.Comm(str, _Xpx + 30 , _Ypx, clrGreen , _FontSize, _clrBack, _Transparency, _Font, CORNER_RIGHT_LOWER ); comm4.Comm(str, _Xpx, _Ypx + 50 , clrBlack , _FontSize, _clrBack, _Transparency, _Font, CORNER_RIGHT_UPPER ); } }













업데이트 05.12.2024 버전 1.06

업데이트 05.12.2024 버전 1.07



