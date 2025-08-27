350만 회 이상의 조회수를 기록한 바이럴 YouTube 동영상에서 볼 수 있는 인기 있는 MACD 기반 전략을 구현하는 자동화된 전문가 조언자입니다. MACD 크로스오버, 200 MA와 추세 필터링, 지지/저항 감지를 결합합니다.

금융 자산의 가장 간단한 과매수/과매도 지표입니다.