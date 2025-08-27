거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사 팬 페이지에 가입하십시오
ServerTime - MetaTrader 5용 지표
주요 기능:
-
정확한 시장 모니터링을 위해 서버 시간(현지 시간 아님)을 표시합니다.
-
원활한 차트 통합을 위해 텍스트 색상과 글꼴 크기를 사용자 지정할 수 있습니다.
-
일일 심볼 변화 시각화(% 변화) 옵션.
-
CPU 사용량을 최소화하도록 최적화되어 원활한 성능을 보장합니다.
입력 매개변수:
-
일일 변동률 표시(참/거짓)
-
글꼴 크기
-
텍스트 색상
깔끔하고 효율적인 디자인으로 안정적인 서버 시간 추적이 필요한 트레이더에게 이상적입니다.
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/61994
