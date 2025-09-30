거래에서 공정가치 갭(FVG)은 연속된 세 캔들의 시초가, 고가, 저가, 종가 사이에 상당한 차이가 있을 때 발생하는 가격 비효율 또는 불균형을 말합니다. 일반적으로 한 캔들의 범위가 이전 및 이후 캔들과 완전히 겹치지 않아 가격 움직임에 "갭"이 남을 때 발생합니다.

트레이더는 이 갭을 가격이 원래 방향으로 계속 진행하기 전에 불균형을 메우기 위해 돌아올 수 있는 잠재적 영역으로 간주합니다. 이 개념은 시장의 비효율성에 따라 잠재적인 진입 또는 청산 지점을 파악하기 위해 다양한 트레이딩 전략에 사용됩니다.

맞춤형 자동 봇을 직접 만들어야 하는 경우 주저하지 마시고 저에게 문의해 주세요.



