거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Facebook에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
Fair Value Gap (FVG) Indicator - MetaTrader 5용 지표
- 조회수:
- 4
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
거래에서 공정가치 갭(FVG)은 연속된 세 캔들의 시초가, 고가, 저가, 종가 사이에 상당한 차이가 있을 때 발생하는 가격 비효율 또는 불균형을 말합니다. 일반적으로 한 캔들의 범위가 이전 및 이후 캔들과 완전히 겹치지 않아 가격 움직임에 "갭"이 남을 때 발생합니다.
트레이더는 이 갭을 가격이 원래 방향으로 계속 진행하기 전에 불균형을 메우기 위해 돌아올 수 있는 잠재적 영역으로 간주합니다. 이 개념은 시장의 비효율성에 따라 잠재적인 진입 또는 청산 지점을 파악하기 위해 다양한 트레이딩 전략에 사용됩니다.
맞춤형 자동 봇을 직접 만들어야 하는 경우 주저하지 마시고 저에게 문의해 주세요.
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/51977
퀀텀 골드 실버 트레이더
양자 시스템 - 양자 상태와 확률을 사용하여 의사 결정을 내립니다.IncATROnArray
CATROnArray 클래스는 인디케이터 버퍼로 ATR(평균 실제 범위) 인디케이터 값을 계산하기 위한 클래스입니다.
EQUILIBRIUM-2011
Multicurrency "grider" with risk control (version for Automated Trading Championship 2011 and updated version).XML parser
A library for parsing of XML documents. Pure MQL5, it doesn't uses any external libraries.