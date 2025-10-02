코드베이스섹션
BuySell + SL + TP - MetaTrader 5용 스크립트

스크립트를 사용하여 주문 시 자동으로 설정되는 지정 손절가(핍)와 테이크프로핏(핍)으로 MT5 창에서 현재 가격으로 매수 및 매도 포지션을 개시할 수 있습니다.

차트에 스크립트 첨부


스크립트를 실행할 때 대화창이 표시되지 않으므로 스크립트가 표시되는 현재 가격을 캡처할 수 있습니다.

초기 스크립트 실행 시 스크립트는 스크립트에 지정된 값에 따라 랏, 테이크프로핏, 스톱로스 값을 사용합니다. 그런 다음 MT5 메뉴의 전역 변수 설정을 통해 수정할 수 있습니다.

MT5의 전역 변수 설정


