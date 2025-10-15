이 코드는 소스 코드 없이 인디케이터의 객체를 수정하는 방법을 보여줍니다. 버퍼를 사용하지 않고 객체만 사용하는 인디케이터도 있습니다. iCustom으로 입력을 변경할 수 있다면 쉽겠지만, 이는 표시기가 버퍼를 사용하여 요소를 그리는 경우에만 가능합니다. 인디케이터가 개체만 사용하는 경우에는 어떻게 해야 할까요?





데모에서는 "PZ Multidiagonals MT5"라는 MT5용 무료 보조지표가 사용되었습니다. 이 코드를 그대로 테스트하기 전에 이 인디케이터를 마켓에서 설치해야 합니다.

객체 조작을 시작하려면 객체 접두사 이름이 필요합니다. 인디케이터에 존재하는 모든 개체 이름을 기록하기 위해 LogChartObjectNames() 함수가 생성됩니다.

그런 다음 두 개의 매개 변수를 전달하는 ModifyChartObjects() 함수를 사용하여 개체를 조작합니다. 접두사 이름(설명형 개체 이름의 시작 부분이어야 함)과 해당 특정 개체에 대해 수정하지 않거나 "남겨둘" 개체의 양을 전달하는 데 사용되는 정수입니다.





PZ 다중 대각선 인디케이터는 추세선을 자동으로 그리는 추세 인디케이터이지만 약간 과한 편입니다. 기본 프리셋의 모습은 다음과 같습니다:





데이터 창에서 보면 이 인디케이터에 버퍼가 사용되지 않았음을 알 수 있습니다. 모든 것이 개체로 구성되어 있습니다.





이제 깨끗한 차트에서 시작하여 이 인디케이터 "해킹 개체.mq5"를 로드하면 많은 추세선을 제거하고 입력에 액세스하지 않고 개체를 해킹하여 가장 관련성이 높은 것을 남긴 방법을 볼 수 있습니다:



















