개요

이 사용자 지정 지표는 차트에서 볼린저 밴드와 명확한매수/매도 화살표를 결합합니다.

가격이하단 밴드 위 또는 상단 밴드 아래로교차하는 시점을 자동으로 감지하고 그에 따라 화살표를 표시합니다.

목표는 트레이더가 시장 변동성의 가장자리에서 잠재적 반전 지점을 빠르게 식별하도록 돕는 것입니다.

작동 방식

이 인디케이터는 내장된 iBands 기능을 사용하여 볼린저 밴드를 계산합니다.

매수 신호(파란색 화살표) → 이전 캔들에서 가격이 하단 밴드 아래로 마감한 후 다음 캔들에서 그 위로 마감할 때입니다.

매도 신호(빨간색 화살표 ) → 이전 캔들에서 가격이 상단 밴드 위로 마감한 후 다음 캔들에서 그 아래로 마감할 때 표시됩니다.

신호는 반대 신호가 트리거될 때까지 방향당 한 번만 표시되므로 같은 움직임에서 화살표가 반복되지 않습니다.

볼린저 밴드는 사용자 취향에 따라 표시하거나 숨길 수 있습니다 .

인디케이터 기능

차트에서 바로 매수/매도 화살표를 지울 수 있습니다.

상단, 중간, 하단 볼린저 밴드 옵션 표시 .

모든 심볼과 차트주기에서 작동합니다.

비재도장 로직을 사용합니다(캔들 마감 후 신호가 확인됨).

간편한 매개변수 사용자 지정.

입력 매개변수

파라미터 설명 BB_Period 볼린저 밴드 계산에 사용되는 막대 수입니다(기본값: 20). BB_Deviation 밴드의 표준편차 승수(기본값: 2.0). BB_가격 볼린저 밴드에 적용되는 가격(종가, 시가, 고가, 저가 등)입니다. Show_BBands 참이면 차트에 볼린저 밴드를 표시하고, 거짓이면 숨깁니다.

사용 예시

차트에 인디케이터를 첨부합니다. 트레이딩 스타일에 따라 BB_Period 및 BB_Deviation을 설정합니다. 아래쪽 밴드 근처의 파란색 화살표(잠재적 매수)와 위쪽 밴드 근처의 빨간색 화살표(잠재적 매도)를 주시합니다. 추세 필터 또는 캔들스틱 패턴과 같은 다른 확인 도구와 함께 사용하면 정확도를 높일 수 있습니다.

트레이딩 팁

가격이 볼린저 밴드에 자주 닿는 횡보 또는 박스권 장세에서 잘 작동합니다.

추세 강세 시장에서는 추세 필터(예: 이동평균)와 함께 사용하여 역추세 신호를 피하는 것이 좋습니다.

항상 원하는 심볼과 차트주기로 설정을 테스트하세요.

스크린샷





📜 고지 사항

이 보조지표는기술적 분석 도구이며 수익을 보장하지 않습니다.

적절한위험 관리 및 기타 트레이딩 전략과 함께 사용하세요.



