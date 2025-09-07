당사 팬 페이지에 가입하십시오
개요
이 사용자 지정 지표는 차트에서 볼린저 밴드와 명확한매수/매도 화살표를 결합합니다.
가격이하단 밴드 위 또는 상단 밴드 아래로교차하는 시점을 자동으로 감지하고 그에 따라 화살표를 표시합니다.
목표는 트레이더가 시장 변동성의 가장자리에서 잠재적 반전 지점을 빠르게 식별하도록 돕는 것입니다.
작동 방식
-
이 인디케이터는 내장된 iBands 기능을 사용하여 볼린저 밴드를 계산합니다.
-
매수 신호(파란색 화살표) → 이전 캔들에서 가격이하단 밴드 아래로 마감한 후 다음 캔들에서 그 위로 마감할 때입니다.
-
매도 신호(빨간색 화살표) → 이전 캔들에서 가격이상단 밴드 위로 마감한 후 다음 캔들에서 그 아래로 마감할 때 표시됩니다.
-
신호는 반대 신호가 트리거될 때까지 방향당 한 번만 표시되므로 같은 움직임에서 화살표가 반복되지 않습니다.
-
볼린저 밴드는 사용자 취향에 따라 표시하거나 숨길 수 있습니다 .
인디케이터 기능
-
차트에서 바로 매수/매도 화살표를 지울 수 있습니다.
-
상단, 중간, 하단 볼린저 밴드옵션 표시.
-
모든 심볼과 차트주기에서 작동합니다.
-
비재도장 로직을 사용합니다(캔들 마감 후 신호가 확인됨).
-
간편한 매개변수 사용자 지정.
입력 매개변수
|파라미터
|설명
|BB_Period
|볼린저 밴드 계산에 사용되는 막대 수입니다(기본값: 20).
|BB_Deviation
|밴드의 표준편차 승수(기본값: 2.0).
|BB_가격
|볼린저 밴드에 적용되는 가격(종가, 시가, 고가, 저가 등)입니다.
|Show_BBands
|참이면 차트에 볼린저 밴드를 표시하고, 거짓이면 숨깁니다.
사용 예시
-
차트에 인디케이터를 첨부합니다.
-
트레이딩 스타일에 따라 BB_Period 및 BB_Deviation을 설정합니다.
-
아래쪽 밴드 근처의 파란색 화살표(잠재적 매수)와 위쪽 밴드 근처의 빨간색 화살표(잠재적 매도)를 주시합니다.
-
추세 필터 또는 캔들스틱 패턴과 같은 다른 확인 도구와 함께 사용하면 정확도를 높일 수 있습니다.
트레이딩 팁
-
가격이 볼린저 밴드에 자주 닿는 횡보 또는 박스권 장세에서 잘 작동합니다.
-
추세 강세 시장에서는 추세 필터(예: 이동평균)와 함께 사용하여 역추세 신호를 피하는 것이 좋습니다.
-
항상 원하는 심볼과 차트주기로 설정을 테스트하세요.
스크린샷
📜 고지 사항
이 보조지표는기술적 분석 도구이며 수익을 보장하지 않습니다.
적절한위험 관리 및 기타 트레이딩 전략과 함께 사용하세요.
