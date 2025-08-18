당사 팬 페이지에 가입하십시오
LotSize Calculation - MetaTrader 5용 스크립트
일부 트레이더는 지표나 글씨가 없는 깔끔한 차트를 선호합니다. 이 스크립트는 외환 또는 CFD 상품에 적합한 랏 크기를 계산하는 데 도움이 됩니다. 위험 비율(기본값) 을 선택하고 위험 비율을 입력하거나위험 금액(RiskByAmount) 을 선택하고 고정 금액을 입력하기만 하면 됩니다. 그런 다음스톱로스를 핍 단위로 지정합니다 (4자리 브로커의 경우). 필요한 경우 스크립트가 5자리 브로커에 맞게 자동으로 조정합니다.
계산된 랏 크기가 허용되는 최소값보다 작으면 스크립트에서 최소 랏 크기를 사용합니다.
허용되는 최대값을 초과하면 대신 최대 랏 크기를 사용합니다.
알림에 계산된 랏 크기, 위험 금액, 환산된 손절매, 상품의 틱 값이 표시됩니다.
특정 기준에 맞게 이 스크립트를 수정하거나 기존 EA(Expert Advisor)에 통합할 수도 있습니다.
