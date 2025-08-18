슈퍼트렌드 인디케이터 - 정밀한 트렌드 감지가 간편해졌습니다.

개요

슈퍼트렌드 인디케이터는 가격 차트에 직접 오버레이하여 실시간 추세 방향과 높은 확률의 진입/청산 신호를 제공하는 강력하고 사용하기 쉬운 도구입니다. 스캘퍼, 스윙 트레이더, 인트라데이 전략에 적합하며 ATR(평균 실제 범위)을 사용하여 시장 변동성에 동적으로 조정하고 추세 반전에 빠르게 반응합니다.

주요 특징

컬러 신호로 실시간 추세 변화 확인

추세선을 넘은 가격에 따라 명확한 매수/매도 신호 표시

내장된 스무딩 기능으로 시장 노이즈 필터링

모든 차트주기와 모든 상품(외환, 주식, 암호화폐, 지수)에서 사용 가능

초보자와 고급 트레이더 모두에게 이상적

모든 전략(EMA, 가격 행동, 지지/저항)과 결합 가능

입력 매개변수

파라미터 설명 ATR 기간 평균 실제 범위를 계산할 막대 수를 정의합니다. 기본값: 10 승수 슈퍼트렌드 라인을 상쇄하기 위해 ATR에 적용되는 계수입니다. 기본값: 3.0 가격 유형 ATR을 적용할 가격을 선택합니다(예: 종가, 고가/저가 등). 선 너비 슈퍼트렌드 선의 두께 색상 설정 상승 추세/하락 추세 색상을 사용자 지정하여 가시성 향상











사용 방법

매수 신호: 가격이 슈퍼트렌드 선 위에서 마감 → 추세가 강세인 경우

매도 신호: 가격이 슈퍼트렌드 선 아래에서 마감 → 추세 약세인 경우

최상의 결과를 위해 다른 확인과 결합(예: RSI, EMA, 캔들스틱 패턴)

모범 사례

보다 깔끔한 추세 감지를 위해 H1 이상에서 사용

추가 컨텍스트를 위해 ATR 또는 거래량 표시기 추가

다중 지표 전략에서 확인용으로 사용하거나 추세 추종을 위해 단독으로 사용 가능

트레이딩 수준을 한 단계 업그레이드하세요

슈퍼트렌드 인디케이터는 시장의 올바른 방향에 머무르고 잡음을 줄이는 데 도움이 됩니다. 이 도구는 돌파, 추세 또는 하락을 거래하든 차트를 명확하고 정확하게 볼 수 있게 해줍니다.