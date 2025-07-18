플로트 메타트레이더 지표 - 특정 통화쌍의 이전 차트 기록을 분석한 다음 현재 상황의 추세를 분석하는 정교한 지표입니다. 별도의 차트 창에서 추세가 시작되고 끝나는 지점과 피보나치 되돌림 수준을 기본 차트에서 디나폴리 수준과 결합하여 보여줍니다. 또한 로컬 고점과 저점이 감지된 시간도 표시합니다. 이 인디케이터는 MT4 및 MT5에서 사용할 수 있습니다.

이 인디케이터는 분석하는 모든 바를 기준으로 레벨을 다시 표시합니다(기본값은 200개). 즉, 시장 상황이 어떻게 전개되는지에 따라 수정되므로 새로운 고점 또는 저점 감지를 거래 신호로 사용할 수 없습니다. 이 인디케이터는 추세 스윙 기간과 중요한 차트 레벨을 분석할 때만 사용해야 합니다.

입력 매개변수