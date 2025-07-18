당사 팬 페이지에 가입하십시오
Float MT5 - MetaTrader 5용 지표
플로트 메타트레이더 지표 - 특정 통화쌍의 이전 차트 기록을 분석한 다음 현재 상황의 추세를 분석하는 정교한 지표입니다. 별도의 차트 창에서 추세가 시작되고 끝나는 지점과 피보나치 되돌림 수준을 기본 차트에서 디나폴리 수준과 결합하여 보여줍니다. 또한 로컬 고점과 저점이 감지된 시간도 표시합니다. 이 인디케이터는 MT4 및 MT5에서 사용할 수 있습니다.
이 인디케이터는 분석하는 모든 바를 기준으로 레벨을 다시 표시합니다(기본값은 200개). 즉, 시장 상황이 어떻게 전개되는지에 따라 수정되므로 새로운 고점 또는 저점 감지를 거래 신호로 사용할 수 없습니다. 이 인디케이터는 추세 스윙 기간과 중요한 차트 레벨을 분석할 때만 사용해야 합니다.
입력 매개변수
- 플로트 ( 기본값 = 200) - 추세 분석을 위해 처리할 바의 수입니다. 숫자가 낮을수록 최신 데이터가 많지만 분석 정확도는 떨어집니다.
- ObjectPrefix ( 기본값 = "FI-") - 다른 인디케이터와의 호환성을 위한 차트 개체의 접두사.
- DisableDinapoli ( 기본값 = false) -참이면 기본 차트 창에 디나폴리 레벨이 그려지지 않습니다.
- 피보나치 비활성화 ( 기본값 = 거짓) -참이면 기본 차트 창에 피보나치 레벨이 그려지지 않습니다.
- DrawVerticalLinesAsBackground ( 기본값 = false) -참이면 차트 자체를 가리지 않도록 추세 시작과 끝의 수직선이 차트 배경으로 설정됩니다.
- SwingBorderColor ( 기본값 = clrBlue) - 스윙 영역 테두리의 색상입니다.
- 스윙 테두리너비 ( 기본값 = 1) - 스윙 영역 테두리의 너비입니다.
- 스윙 테두리스타일 ( 기본값 = 스타일_솔리드) - 스윙 영역 테두리의 선 스타일입니다.
- SwingLinesColor ( 기본값 = clrRed) - 스윙 선의 색상입니다.
- 스윙 라인너비 ( 기본값 = 1) - 스윙 라인의 너비입니다.
- SwingLinesStyle ( 기본값 = 스타일_점) - 스윙 선의 선 스타일입니다.
- FiboColor ( 기본값 = clrGreen) - 피보나치 레벨의 색상입니다.
- 피보폭 ( 기본값 = 1) - 피보나치 레벨의 폭입니다.
- 피보스타일 ( 기본값 = 스타일_대시) - 피보나치 레벨의 선 스타일입니다.
- 디나폴리색 ( 기본값 = clrRed) - 디나폴리 레벨의 색입니다.
- 디나폴리폭 ( 기본값 = 1) - 디나폴리 레벨의 폭입니다.
- 디나폴리스타일 ( 기본값 = 스타일_점) - 디나폴리 레벨의 선 스타일입니다.
