トレード:
66
利益トレード:
50 (75.75%)
損失トレード:
16 (24.24%)
ベストトレード:
38.43 USD
最悪のトレード:
-50.05 USD
総利益:
648.80 USD (55 599 pips)
総損失:
-326.82 USD (26 506 pips)
最大連続の勝ち:
17 (220.38 USD)
最大連続利益:
220.38 USD (17)
シャープレシオ:
0.29
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
3.30%
最近のトレード:
23 分前
1週間当たりの取引:
67
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
2.73
長いトレード:
57 (86.36%)
短いトレード:
9 (13.64%)
プロフィットファクター:
1.99
期待されたペイオフ:
4.88 USD
平均利益:
12.98 USD
平均損失:
-20.43 USD
最大連続の負け:
3 (-66.72 USD)
最大連続損失:
-66.72 USD (3)
月間成長:
18.49%
アルゴリズム取引:
86%
残高によるドローダウン:
絶対:
10.05 USD
最大の:
118.11 USD (28.74%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.21% (19.37 USD)
エクイティによる:
3.17% (62.81 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|54
|USDJPY
|5
|GBPJPY
|2
|NZDCAD
|2
|GBPUSD
|1
|GBPCAD
|1
|AUDCAD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|238
|USDJPY
|40
|GBPJPY
|37
|NZDCAD
|4
|GBPUSD
|-1
|GBPCAD
|1
|AUDCAD
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|22K
|USDJPY
|2.2K
|GBPJPY
|4K
|NZDCAD
|469
|GBPUSD
|-19
|GBPCAD
|73
|AUDCAD
|341
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"DPrimeVU-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
This is a signal that simultaneously employs five trend-following strategies, including breakout and pullback entries, and is designed for medium-term trading.
Position sizes are kept light.
It primarily trades gold and currency pairs.
Multiple instruments are held at the same time.
Every trade includes take-profit and stop-loss orders, with no use of martingale or grid averaging strategies.
When followed at 1x allocation, the expected monthly profit is between $1,000 and $1,500.
