Zhao Jun He

Follow trend 888

Zhao Jun He
レビュー0件
信頼性
8週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 17%
DPrimeVU-Live 4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
66
利益トレード:
50 (75.75%)
損失トレード:
16 (24.24%)
ベストトレード:
38.43 USD
最悪のトレード:
-50.05 USD
総利益:
648.80 USD (55 599 pips)
総損失:
-326.82 USD (26 506 pips)
最大連続の勝ち:
17 (220.38 USD)
最大連続利益:
220.38 USD (17)
シャープレシオ:
0.29
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
3.30%
最近のトレード:
23 分前
1週間当たりの取引:
67
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
2.73
長いトレード:
57 (86.36%)
短いトレード:
9 (13.64%)
プロフィットファクター:
1.99
期待されたペイオフ:
4.88 USD
平均利益:
12.98 USD
平均損失:
-20.43 USD
最大連続の負け:
3 (-66.72 USD)
最大連続損失:
-66.72 USD (3)
月間成長:
18.49%
アルゴリズム取引:
86%
残高によるドローダウン:
絶対:
10.05 USD
最大の:
118.11 USD (28.74%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.21% (19.37 USD)
エクイティによる:
3.17% (62.81 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 54
USDJPY 5
GBPJPY 2
NZDCAD 2
GBPUSD 1
GBPCAD 1
AUDCAD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 238
USDJPY 40
GBPJPY 37
NZDCAD 4
GBPUSD -1
GBPCAD 1
AUDCAD 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 22K
USDJPY 2.2K
GBPJPY 4K
NZDCAD 469
GBPUSD -19
GBPCAD 73
AUDCAD 341
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +38.43 USD
最悪のトレード: -50 USD
最大連続の勝ち: 17
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +220.38 USD
最大連続損失: -66.72 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"DPrimeVU-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

This is a signal that simultaneously employs five trend-following strategies, including breakout and pullback entries, and is designed for medium-term trading.

Position sizes are kept light.

It primarily trades gold and currency pairs.

Multiple instruments are held at the same time.

Every trade includes take-profit and stop-loss orders, with no use of martingale or grid averaging strategies.

When followed at 1x allocation, the expected monthly profit is between $1,000 and $1,500.


レビューなし
2026.01.14 13:27
Trading operations on the account were performed for only 6 days. This comprises 10.91% of days out of the 55 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 13:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
