- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
66
盈利交易:
50 (75.75%)
亏损交易:
16 (24.24%)
最好交易:
38.43 USD
最差交易:
-50.05 USD
毛利:
648.80 USD (55 599 pips)
毛利亏损:
-326.82 USD (26 506 pips)
最大连续赢利:
17 (220.38 USD)
最大连续盈利:
220.38 USD (17)
夏普比率:
0.29
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
2.87%
最近交易:
27 几分钟前
每周交易:
65
平均持有时间:
6 小时
采收率:
2.73
长期交易:
57 (86.36%)
短期交易:
9 (13.64%)
利润因子:
1.99
预期回报:
4.88 USD
平均利润:
12.98 USD
平均损失:
-20.43 USD
最大连续失误:
3 (-66.72 USD)
最大连续亏损:
-66.72 USD (3)
每月增长:
18.49%
算法交易:
86%
结余跌幅:
绝对:
10.05 USD
最大值:
118.11 USD (28.74%)
相对跌幅:
结余:
7.21% (19.37 USD)
净值:
3.17% (62.81 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|54
|USDJPY
|5
|GBPJPY
|2
|NZDCAD
|2
|GBPUSD
|1
|GBPCAD
|1
|AUDCAD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|238
|USDJPY
|40
|GBPJPY
|37
|NZDCAD
|4
|GBPUSD
|-1
|GBPCAD
|1
|AUDCAD
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|22K
|USDJPY
|2.2K
|GBPJPY
|4K
|NZDCAD
|469
|GBPUSD
|-19
|GBPCAD
|73
|AUDCAD
|341
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +38.43 USD
最差交易: -50 USD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +220.38 USD
最大连续亏损: -66.72 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 DPrimeVU-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
这是一个同时运用5个趋势跟踪策略的信号，有突破，回调开仓等，属于中线交易。
仓位轻
主要交易黄金，货币对
会同时持有多个品种
每一单都带止盈止损，不会马丁或网络加仓
1倍跟随的话，预计每月盈利1000-1500美元
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
17%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
8
86%
66
75%
100%
1.98
4.88
USD
USD
7%
1:500