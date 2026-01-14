信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Follow trend 888
Zhao Jun He

Follow trend 888

Zhao Jun He
可靠性
8
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2025 17%
DPrimeVU-Live 4
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
66
盈利交易:
50 (75.75%)
亏损交易:
16 (24.24%)
最好交易:
38.43 USD
最差交易:
-50.05 USD
毛利:
648.80 USD (55 599 pips)
毛利亏损:
-326.82 USD (26 506 pips)
最大连续赢利:
17 (220.38 USD)
最大连续盈利:
220.38 USD (17)
夏普比率:
0.29
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
2.87%
最近交易:
27 几分钟前
每周交易:
65
平均持有时间:
6 小时
采收率:
2.73
长期交易:
57 (86.36%)
短期交易:
9 (13.64%)
利润因子:
1.99
预期回报:
4.88 USD
平均利润:
12.98 USD
平均损失:
-20.43 USD
最大连续失误:
3 (-66.72 USD)
最大连续亏损:
-66.72 USD (3)
每月增长:
18.49%
算法交易:
86%
结余跌幅:
绝对:
10.05 USD
最大值:
118.11 USD (28.74%)
相对跌幅:
结余:
7.21% (19.37 USD)
净值:
3.17% (62.81 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 54
USDJPY 5
GBPJPY 2
NZDCAD 2
GBPUSD 1
GBPCAD 1
AUDCAD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 238
USDJPY 40
GBPJPY 37
NZDCAD 4
GBPUSD -1
GBPCAD 1
AUDCAD 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 22K
USDJPY 2.2K
GBPJPY 4K
NZDCAD 469
GBPUSD -19
GBPCAD 73
AUDCAD 341
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +38.43 USD
最差交易: -50 USD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +220.38 USD
最大连续亏损: -66.72 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 DPrimeVU-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

这是一个同时运用5个趋势跟踪策略的信号，有突破，回调开仓等，属于中线交易。

仓位轻

主要交易黄金，货币对

会同时持有多个品种

每一单都带止盈止损，不会马丁或网络加仓

1倍跟随的话，预计每月盈利1000-1500美元

2026.01.14 13:27
Trading operations on the account were performed for only 6 days. This comprises 10.91% of days out of the 55 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 13:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
