- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|53
|USDJPY
|5
|GBPJPY
|2
|NZDCAD
|2
|GBPUSD
|1
|GBPCAD
|1
|AUDCAD
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|231
|USDJPY
|40
|GBPJPY
|37
|NZDCAD
|4
|GBPUSD
|-1
|GBPCAD
|1
|AUDCAD
|2
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|21K
|USDJPY
|2.2K
|GBPJPY
|4K
|NZDCAD
|469
|GBPUSD
|-19
|GBPCAD
|73
|AUDCAD
|341
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DPrimeVU-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
This is a signal that simultaneously employs five trend-following strategies, including breakout and pullback entries, and is designed for medium-term trading.
Position sizes are kept light.
It primarily trades gold and currency pairs.
Multiple instruments are held at the same time.
Every trade includes take-profit and stop-loss orders, with no use of martingale or grid averaging strategies.
When followed at 1x allocation, the expected monthly profit is between $1,000 and $1,500.
