Zhao Jun He

Follow trend 888

Zhao Jun He
0 recensioni
Affidabilità
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 17%
DPrimeVU-Live 4
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
65
Profit Trade:
49 (75.38%)
Loss Trade:
16 (24.62%)
Best Trade:
38.43 USD
Worst Trade:
-50.05 USD
Profitto lordo:
641.98 USD (54 911 pips)
Perdita lorda:
-326.82 USD (26 506 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (220.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
220.38 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.45%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
63
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
2.67
Long Trade:
56 (86.15%)
Short Trade:
9 (13.85%)
Fattore di profitto:
1.96
Profitto previsto:
4.85 USD
Profitto medio:
13.10 USD
Perdita media:
-20.43 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-66.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-66.72 USD (3)
Crescita mensile:
18.07%
Algo trading:
86%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.05 USD
Massimale:
118.11 USD (28.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.21% (19.37 USD)
Per equità:
3.17% (62.81 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 53
USDJPY 5
GBPJPY 2
NZDCAD 2
GBPUSD 1
GBPCAD 1
AUDCAD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 231
USDJPY 40
GBPJPY 37
NZDCAD 4
GBPUSD -1
GBPCAD 1
AUDCAD 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 21K
USDJPY 2.2K
GBPJPY 4K
NZDCAD 469
GBPUSD -19
GBPCAD 73
AUDCAD 341
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +38.43 USD
Worst Trade: -50 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +220.38 USD
Massima perdita consecutiva: -66.72 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DPrimeVU-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

This is a signal that simultaneously employs five trend-following strategies, including breakout and pullback entries, and is designed for medium-term trading.

Position sizes are kept light.

It primarily trades gold and currency pairs.

Multiple instruments are held at the same time.

Every trade includes take-profit and stop-loss orders, with no use of martingale or grid averaging strategies.

When followed at 1x allocation, the expected monthly profit is between $1,000 and $1,500.


Non ci sono recensioni
2026.01.14 13:27
Trading operations on the account were performed for only 6 days. This comprises 10.91% of days out of the 55 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 13:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
