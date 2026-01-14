СигналыРазделы
Zhao Jun He

Follow trend 888

Zhao Jun He
0 отзывов
Надежность
8 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 17%
DPrimeVU-Live 4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
66
Прибыльных трейдов:
50 (75.75%)
Убыточных трейдов:
16 (24.24%)
Лучший трейд:
38.43 USD
Худший трейд:
-50.05 USD
Общая прибыль:
648.80 USD (55 599 pips)
Общий убыток:
-326.82 USD (26 506 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (220.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
220.38 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.29
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
3.30%
Последний трейд:
40 минут
Трейдов в неделю:
67
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
2.73
Длинных трейдов:
57 (86.36%)
Коротких трейдов:
9 (13.64%)
Профит фактор:
1.99
Мат. ожидание:
4.88 USD
Средняя прибыль:
12.98 USD
Средний убыток:
-20.43 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-66.72 USD)
Макс. убыток в серии:
-66.72 USD (3)
Прирост в месяц:
18.49%
Алготрейдинг:
86%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
10.05 USD
Максимальная:
118.11 USD (28.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.21% (19.37 USD)
По эквити:
3.17% (62.81 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 54
USDJPY 5
GBPJPY 2
NZDCAD 2
GBPUSD 1
GBPCAD 1
AUDCAD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 238
USDJPY 40
GBPJPY 37
NZDCAD 4
GBPUSD -1
GBPCAD 1
AUDCAD 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 22K
USDJPY 2.2K
GBPJPY 4K
NZDCAD 469
GBPUSD -19
GBPCAD 73
AUDCAD 341
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +38.43 USD
Худший трейд: -50 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +220.38 USD
Макс. убыток в серии: -66.72 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DPrimeVU-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

This is a signal that simultaneously employs five trend-following strategies, including breakout and pullback entries, and is designed for medium-term trading.

Position sizes are kept light.

It primarily trades gold and currency pairs.

Multiple instruments are held at the same time.

Every trade includes take-profit and stop-loss orders, with no use of martingale or grid averaging strategies.

When followed at 1x allocation, the expected monthly profit is between $1,000 and $1,500.


Нет отзывов
2026.01.14 13:27
Trading operations on the account were performed for only 6 days. This comprises 10.91% of days out of the 55 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 13:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
