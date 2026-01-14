- 자본
- 축소
트레이드:
95
이익 거래:
69 (72.63%)
손실 거래:
26 (27.37%)
최고의 거래:
38.43 USD
최악의 거래:
-51.65 USD
총 수익:
830.00 USD (69 061 pips)
총 손실:
-617.06 USD (49 207 pips)
연속 최대 이익:
17 (220.38 USD)
연속 최대 이익:
220.38 USD (17)
샤프 비율:
0.16
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
6.91%
최근 거래:
8 분 전
주별 거래 수:
95
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
0.87
롱(주식매수):
83 (87.37%)
숏(주식차입매도):
12 (12.63%)
수익 요인:
1.35
기대수익:
2.24 USD
평균 이익:
12.03 USD
평균 손실:
-23.73 USD
연속 최대 손실:
5 (-164.62 USD)
연속 최대 손실:
-164.62 USD (5)
월별 성장률:
11.90%
Algo 트레이딩:
90%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
10.05 USD
최대한의:
246.02 USD (39.58%)
상대적 삭감:
잔고별:
12.36% (246.02 USD)
자본금별:
6.73% (128.55 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|79
|USDJPY
|6
|GBPJPY
|3
|NZDCAD
|2
|GBPUSD
|1
|GBPCAD
|1
|AUDCAD
|1
|GBPAUD
|1
|AUDJPY
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|114
|USDJPY
|40
|GBPJPY
|45
|NZDCAD
|4
|GBPUSD
|-1
|GBPCAD
|1
|AUDCAD
|2
|GBPAUD
|4
|AUDJPY
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|12K
|USDJPY
|2.2K
|GBPJPY
|4.2K
|NZDCAD
|469
|GBPUSD
|-19
|GBPCAD
|73
|AUDCAD
|341
|GBPAUD
|323
|AUDJPY
|186
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +38.43 USD
최악의 거래: -52 USD
연속 최대 이익: 17
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +220.38 USD
연속 최대 손실: -164.62 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "DPrimeVU-Live 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
This is a signal that simultaneously employs five trend-following strategies, including breakout and pullback entries, and is designed for medium-term trading.
Position sizes are kept light.
It primarily trades gold and currency pairs.
Multiple instruments are held at the same time.
Every trade includes take-profit and stop-loss orders, with no use of martingale or grid averaging strategies.
When followed at 1x allocation, the expected monthly profit is between $1,000 and $1,500.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 50 USD
11%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
8
90%
95
72%
100%
1.34
2.24
USD
USD
12%
1:500