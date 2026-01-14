- Croissance
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|52
|USDJPY
|5
|GBPJPY
|2
|NZDCAD
|2
|GBPUSD
|1
|GBPCAD
|1
|AUDCAD
|1
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|255
|USDJPY
|40
|GBPJPY
|37
|NZDCAD
|4
|GBPUSD
|-1
|GBPCAD
|1
|AUDCAD
|2
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|24K
|USDJPY
|2.2K
|GBPJPY
|4K
|NZDCAD
|469
|GBPUSD
|-19
|GBPCAD
|73
|AUDCAD
|341
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "DPrimeVU-Live 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
This is a signal that simultaneously employs five trend-following strategies, including breakout and pullback entries, and is designed for medium-term trading.
Position sizes are kept light.
It primarily trades gold and currency pairs.
Multiple instruments are held at the same time.
Every trade includes take-profit and stop-loss orders, with no use of martingale or grid averaging strategies.
When followed at 1x allocation, the expected monthly profit is between $1,000 and $1,500.
