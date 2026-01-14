SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Follow trend 888
Zhao Jun He

Follow trend 888

Zhao Jun He
0 avis
Fiabilité
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 18%
DPrimeVU-Live 4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
64
Bénéfice trades:
49 (76.56%)
Perte trades:
15 (23.44%)
Meilleure transaction:
38.43 USD
Pire transaction:
-50.05 USD
Bénéfice brut:
641.98 USD (54 911 pips)
Perte brute:
-303.49 USD (24 180 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (220.38 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
220.38 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.30
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.43%
Dernier trade:
50 il y a des minutes
Trades par semaine:
63
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
2.87
Longs trades:
55 (85.94%)
Courts trades:
9 (14.06%)
Facteur de profit:
2.12
Rendement attendu:
5.29 USD
Bénéfice moyen:
13.10 USD
Perte moyenne:
-20.23 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-66.72 USD)
Perte consécutive maximale:
-66.72 USD (3)
Croissance mensuelle:
19.48%
Algo trading:
85%
Prélèvement par solde:
Absolu:
10.05 USD
Maximal:
118.11 USD (28.74%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.21% (19.37 USD)
Par fonds propres:
2.57% (50.77 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 52
USDJPY 5
GBPJPY 2
NZDCAD 2
GBPUSD 1
GBPCAD 1
AUDCAD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 255
USDJPY 40
GBPJPY 37
NZDCAD 4
GBPUSD -1
GBPCAD 1
AUDCAD 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 24K
USDJPY 2.2K
GBPJPY 4K
NZDCAD 469
GBPUSD -19
GBPCAD 73
AUDCAD 341
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +38.43 USD
Pire transaction: -50 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +220.38 USD
Perte consécutive maximale: -66.72 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "DPrimeVU-Live 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

This is a signal that simultaneously employs five trend-following strategies, including breakout and pullback entries, and is designed for medium-term trading.

Position sizes are kept light.

It primarily trades gold and currency pairs.

Multiple instruments are held at the same time.

Every trade includes take-profit and stop-loss orders, with no use of martingale or grid averaging strategies.

When followed at 1x allocation, the expected monthly profit is between $1,000 and $1,500.


Aucun avis
2026.01.14 13:27
Trading operations on the account were performed for only 6 days. This comprises 10.91% of days out of the 55 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 13:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Follow trend 888
50 USD par mois
18%
0
0
USD
2K
USD
8
85%
64
76%
100%
2.11
5.29
USD
7%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.