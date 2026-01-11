- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
806
利益トレード:
746 (92.55%)
損失トレード:
60 (7.44%)
ベストトレード:
23.58 USD
最悪のトレード:
-41.86 USD
総利益:
874.04 USD (50 036 pips)
総損失:
-52.76 USD (835 pips)
最大連続の勝ち:
159 (152.49 USD)
最大連続利益:
152.99 USD (117)
シャープレシオ:
0.60
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
32.98%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
6 日
リカバリーファクター:
19.62
長いトレード:
804 (99.75%)
短いトレード:
2 (0.25%)
プロフィットファクター:
16.57
期待されたペイオフ:
1.02 USD
平均利益:
1.17 USD
平均損失:
-0.88 USD
最大連続の負け:
46 (-3.33 USD)
最大連続損失:
-41.86 USD (1)
月間成長:
0.20%
年間予想:
2.37%
アルゴリズム取引:
25%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
41.86 USD (3.73%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.13% (41.86 USD)
エクイティによる:
79.23% (1 195.13 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USOIL+
|803
|VIX
|3
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USOIL+
|868
|VIX
|-46
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USOIL+
|50K
|VIX
|608
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +23.58 USD
最悪のトレード: -42 USD
最大連続の勝ち: 117
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +152.49 USD
最大連続損失: -3.33 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HantecMarketsMU-Server1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
