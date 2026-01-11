- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
806
Transacciones Rentables:
746 (92.55%)
Transacciones Irrentables:
60 (7.44%)
Mejor transacción:
23.58 USD
Peor transacción:
-41.86 USD
Beneficio Bruto:
874.04 USD (50 036 pips)
Pérdidas Brutas:
-52.76 USD (835 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
159 (152.49 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
152.99 USD (117)
Ratio de Sharpe:
0.60
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
32.98%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
6 días
Factor de Recuperación:
19.62
Transacciones Largas:
804 (99.75%)
Transacciones Cortas:
2 (0.25%)
Factor de Beneficio:
16.57
Beneficio Esperado:
1.02 USD
Beneficio medio:
1.17 USD
Pérdidas medias:
-0.88 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
46 (-3.33 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-41.86 USD (1)
Crecimiento al mes:
0.20%
Pronóstico anual:
2.37%
Trading algorítmico:
25%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
41.86 USD (3.73%)
Reducción relativa:
De balance:
3.13% (41.86 USD)
De fondos:
79.23% (1 195.13 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USOIL+
|803
|VIX
|3
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USOIL+
|868
|VIX
|-46
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USOIL+
|50K
|VIX
|608
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +23.58 USD
Peor transacción: -42 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 117
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +152.49 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3.33 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HantecMarketsMU-Server1" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
