- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
806
盈利交易:
746 (92.55%)
亏损交易:
60 (7.44%)
最好交易:
23.58 USD
最差交易:
-41.86 USD
毛利:
874.04 USD (50 036 pips)
毛利亏损:
-52.76 USD (835 pips)
最大连续赢利:
159 (152.49 USD)
最大连续盈利:
152.99 USD (117)
夏普比率:
0.60
交易活动:
n/a
最大入金加载:
32.98%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
6 天
采收率:
19.62
长期交易:
804 (99.75%)
短期交易:
2 (0.25%)
利润因子:
16.57
预期回报:
1.02 USD
平均利润:
1.17 USD
平均损失:
-0.88 USD
最大连续失误:
46 (-3.33 USD)
最大连续亏损:
-41.86 USD (1)
每月增长:
0.20%
年度预测:
2.37%
算法交易:
25%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
41.86 USD (3.73%)
相对跌幅:
结余:
3.13% (41.86 USD)
净值:
79.23% (1 195.13 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USOIL+
|803
|VIX
|3
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USOIL+
|868
|VIX
|-46
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USOIL+
|50K
|VIX
|608
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +23.58 USD
最差交易: -42 USD
最大连续赢利: 117
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +152.49 USD
最大连续亏损: -3.33 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HantecMarketsMU-Server1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
