Phatthadon Jedsadarom

PJ Oil 3

Phatthadon Jedsadarom
0 avis
114 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2023 230%
HantecMarketsMU-Server1
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
806
Bénéfice trades:
746 (92.55%)
Perte trades:
60 (7.44%)
Meilleure transaction:
23.58 USD
Pire transaction:
-41.86 USD
Bénéfice brut:
874.04 USD (50 036 pips)
Perte brute:
-52.76 USD (835 pips)
Gains consécutifs maximales:
159 (152.49 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
152.99 USD (117)
Ratio de Sharpe:
0.60
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
32.98%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
6 jours
Facteur de récupération:
19.62
Longs trades:
804 (99.75%)
Courts trades:
2 (0.25%)
Facteur de profit:
16.57
Rendement attendu:
1.02 USD
Bénéfice moyen:
1.17 USD
Perte moyenne:
-0.88 USD
Pertes consécutives maximales:
46 (-3.33 USD)
Perte consécutive maximale:
-41.86 USD (1)
Croissance mensuelle:
0.20%
Prévision annuelle:
2.37%
Algo trading:
25%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
41.86 USD (3.73%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.13% (41.86 USD)
Par fonds propres:
79.23% (1 195.13 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USOIL+ 803
VIX 3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USOIL+ 868
VIX -46
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USOIL+ 50K
VIX 608
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +23.58 USD
Pire transaction: -42 USD
Gains consécutifs maximales: 117
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +152.49 USD
Perte consécutive maximale: -3.33 USD

2026.01.11 17:11
High current drawdown in 79% indicates the absence of risk limitation
2026.01.11 17:11
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2026.01.11 17:11
A large drawdown may occur on the account again
