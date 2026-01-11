- Wachstum
Trades insgesamt:
806
Gewinntrades:
746 (92.55%)
Verlusttrades:
60 (7.44%)
Bester Trade:
23.58 USD
Schlechtester Trade:
-41.86 USD
Bruttoprofit:
874.04 USD (50 036 pips)
Bruttoverlust:
-52.76 USD (835 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
159 (152.49 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
152.99 USD (117)
Sharpe Ratio:
0.60
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
32.98%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
6 Tage
Erholungsfaktor:
19.62
Long-Positionen:
804 (99.75%)
Short-Positionen:
2 (0.25%)
Profit-Faktor:
16.57
Mathematische Gewinnerwartung:
1.02 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.17 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.88 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
46 (-3.33 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-41.86 USD (1)
Wachstum pro Monat :
0.20%
Jahresprognose:
2.37%
Algo-Trading:
25%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
41.86 USD (3.73%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.13% (41.86 USD)
Kapital:
79.23% (1 195.13 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USOIL+
|803
|VIX
|3
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USOIL+
|868
|VIX
|-46
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USOIL+
|50K
|VIX
|608
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +23.58 USD
Schlechtester Trade: -42 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 117
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +152.49 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3.33 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HantecMarketsMU-Server1" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
