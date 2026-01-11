- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
806
Прибыльных трейдов:
746 (92.55%)
Убыточных трейдов:
60 (7.44%)
Лучший трейд:
23.58 USD
Худший трейд:
-41.86 USD
Общая прибыль:
874.04 USD (50 036 pips)
Общий убыток:
-52.76 USD (835 pips)
Макс. серия выигрышей:
159 (152.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
152.99 USD (117)
Коэффициент Шарпа:
0.60
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
32.98%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
6 дней
Фактор восстановления:
19.62
Длинных трейдов:
804 (99.75%)
Коротких трейдов:
2 (0.25%)
Профит фактор:
16.57
Мат. ожидание:
1.02 USD
Средняя прибыль:
1.17 USD
Средний убыток:
-0.88 USD
Макс. серия проигрышей:
46 (-3.33 USD)
Макс. убыток в серии:
-41.86 USD (1)
Прирост в месяц:
0.20%
Годовой прогноз:
2.37%
Алготрейдинг:
25%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
41.86 USD (3.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.13% (41.86 USD)
По эквити:
79.23% (1 195.13 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USOIL+
|803
|VIX
|3
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USOIL+
|868
|VIX
|-46
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USOIL+
|50K
|VIX
|608
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +23.58 USD
Худший трейд: -42 USD
Макс. серия выигрышей: 117
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +152.49 USD
Макс. убыток в серии: -3.33 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HantecMarketsMU-Server1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов