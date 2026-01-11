- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
806
Profit Trade:
746 (92.55%)
Loss Trade:
60 (7.44%)
Best Trade:
23.58 USD
Worst Trade:
-41.86 USD
Profitto lordo:
874.04 USD (50 036 pips)
Perdita lorda:
-52.76 USD (835 pips)
Vincite massime consecutive:
159 (152.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
152.99 USD (117)
Indice di Sharpe:
0.60
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
32.98%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
19.62
Long Trade:
804 (99.75%)
Short Trade:
2 (0.25%)
Fattore di profitto:
16.57
Profitto previsto:
1.02 USD
Profitto medio:
1.17 USD
Perdita media:
-0.88 USD
Massime perdite consecutive:
46 (-3.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-41.86 USD (1)
Crescita mensile:
0.20%
Previsione annuale:
2.37%
Algo trading:
25%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
41.86 USD (3.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.13% (41.86 USD)
Per equità:
79.23% (1 195.13 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USOIL+
|803
|VIX
|3
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USOIL+
|868
|VIX
|-46
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USOIL+
|50K
|VIX
|608
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +23.58 USD
Worst Trade: -42 USD
Vincite massime consecutive: 117
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +152.49 USD
Massima perdita consecutiva: -3.33 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HantecMarketsMU-Server1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
