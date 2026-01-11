- Crescimento
Negociações:
806
Negociações com lucro:
746 (92.55%)
Negociações com perda:
60 (7.44%)
Melhor negociação:
23.58 USD
Pior negociação:
-41.86 USD
Lucro bruto:
874.04 USD (50 036 pips)
Perda bruta:
-52.76 USD (835 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
159 (152.49 USD)
Máximo lucro consecutivo:
152.99 USD (117)
Índice de Sharpe:
0.60
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
32.98%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
6 dias
Fator de recuperação:
19.62
Negociações longas:
804 (99.75%)
Negociações curtas:
2 (0.25%)
Fator de lucro:
16.57
Valor esperado:
1.02 USD
Lucro médio:
1.17 USD
Perda média:
-0.88 USD
Máximo de perdas consecutivas:
46 (-3.33 USD)
Máxima perda consecutiva:
-41.86 USD (1)
Crescimento mensal:
0.20%
Previsão anual:
2.37%
Algotrading:
25%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
41.86 USD (3.73%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.13% (41.86 USD)
Pelo Capital Líquido:
79.23% (1 195.13 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USOIL+
|803
|VIX
|3
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USOIL+
|868
|VIX
|-46
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USOIL+
|50K
|VIX
|608
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +23.58 USD
Pior negociação: -42 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 117
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +152.49 USD
Máxima perda consecutiva: -3.33 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HantecMarketsMU-Server1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
