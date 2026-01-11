- 자본
- 축소
트레이드:
806
이익 거래:
746 (92.55%)
손실 거래:
60 (7.44%)
최고의 거래:
23.58 USD
최악의 거래:
-41.86 USD
총 수익:
874.04 USD (50 036 pips)
총 손실:
-52.76 USD (835 pips)
연속 최대 이익:
159 (152.49 USD)
연속 최대 이익:
152.99 USD (117)
샤프 비율:
0.60
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
32.98%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
6 일
회복 요인:
19.62
롱(주식매수):
804 (99.75%)
숏(주식차입매도):
2 (0.25%)
수익 요인:
16.57
기대수익:
1.02 USD
평균 이익:
1.17 USD
평균 손실:
-0.88 USD
연속 최대 손실:
46 (-3.33 USD)
연속 최대 손실:
-41.86 USD (1)
월별 성장률:
0.20%
연간 예측:
2.37%
Algo 트레이딩:
25%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
41.86 USD (3.73%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.13% (41.86 USD)
자본금별:
79.23% (1 195.13 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USOIL+
|803
|VIX
|3
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USOIL+
|868
|VIX
|-46
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USOIL+
|50K
|VIX
|608
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +23.58 USD
최악의 거래: -42 USD
연속 최대 이익: 117
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +152.49 USD
연속 최대 손실: -3.33 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "HantecMarketsMU-Server1"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음