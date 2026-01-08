- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
94
利益トレード:
77 (81.91%)
損失トレード:
17 (18.09%)
ベストトレード:
414.78 USD
最悪のトレード:
-72.62 USD
総利益:
1 703.39 USD (15 673 pips)
総損失:
-108.14 USD (861 pips)
最大連続の勝ち:
11 (804.97 USD)
最大連続利益:
804.97 USD (11)
シャープレシオ:
0.32
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
9 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
21.97
長いトレード:
76 (80.85%)
短いトレード:
18 (19.15%)
プロフィットファクター:
15.75
期待されたペイオフ:
16.97 USD
平均利益:
22.12 USD
平均損失:
-6.36 USD
最大連続の負け:
2 (-1.70 USD)
最大連続損失:
-72.62 USD (1)
月間成長:
77.35%
アルゴリズム取引:
94%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
72.62 USD (3.90%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|75
|AUDCAD
|19
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1.1K
|AUDCAD
|514
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|13K
|AUDCAD
|1.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +414.78 USD
最悪のトレード: -73 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +804.97 USD
最大連続損失: -1.70 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN-3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 6
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 2
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.13 × 8
|
VantageInternational-Live 14
|0.50 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.85 × 425
|
ICMarketsSC-Live15
|1.00 × 7
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
Exness-Real4
|2.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live23
|2.76 × 173
