Janeth Inyama

Kings

Janeth Inyama
0 comentarios
Fiabilidad
9 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 379%
RoboForex-ECN-3
1:500
Total de Trades:
94
Transacciones Rentables:
77 (81.91%)
Transacciones Irrentables:
17 (18.09%)
Mejor transacción:
414.78 USD
Peor transacción:
-72.62 USD
Beneficio Bruto:
1 703.39 USD (15 673 pips)
Pérdidas Brutas:
-108.14 USD (861 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (804.97 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
804.97 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.32
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
10 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
21.97
Transacciones Largas:
76 (80.85%)
Transacciones Cortas:
18 (19.15%)
Factor de Beneficio:
15.75
Beneficio Esperado:
16.97 USD
Beneficio medio:
22.12 USD
Pérdidas medias:
-6.36 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-1.70 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-72.62 USD (1)
Crecimiento al mes:
71.14%
Trading algorítmico:
94%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
72.62 USD (3.90%)
Reducción relativa:
De balance:
8.42% (72.62 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Mejor transacción: +414.78 USD
Peor transacción: -73 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +804.97 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1.70 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN-3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live11
0.00 × 6
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 2
ThreeTrader-Live
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.13 × 8
VantageInternational-Live 14
0.50 × 2
RoboForex-ECN-3
0.85 × 425
ICMarketsSC-Live15
1.00 × 7
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
Exness-Real4
2.67 × 3
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
ICMarketsSC-Live23
2.76 × 173
otros 33...
No hay comentarios
2026.01.08 17:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.08 11:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 11:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.08 03:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 9 days
