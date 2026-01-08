- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
94
Transacciones Rentables:
77 (81.91%)
Transacciones Irrentables:
17 (18.09%)
Mejor transacción:
414.78 USD
Peor transacción:
-72.62 USD
Beneficio Bruto:
1 703.39 USD (15 673 pips)
Pérdidas Brutas:
-108.14 USD (861 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (804.97 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
804.97 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.32
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
10 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
21.97
Transacciones Largas:
76 (80.85%)
Transacciones Cortas:
18 (19.15%)
Factor de Beneficio:
15.75
Beneficio Esperado:
16.97 USD
Beneficio medio:
22.12 USD
Pérdidas medias:
-6.36 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-1.70 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-72.62 USD (1)
Crecimiento al mes:
71.14%
Trading algorítmico:
94%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
72.62 USD (3.90%)
Reducción relativa:
De balance:
8.42% (72.62 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|75
|AUDCAD
|19
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|1.1K
|AUDCAD
|514
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|13K
|AUDCAD
|1.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +414.78 USD
Peor transacción: -73 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +804.97 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1.70 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN-3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 6
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 2
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.13 × 8
|
VantageInternational-Live 14
|0.50 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.85 × 425
|
ICMarketsSC-Live15
|1.00 × 7
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
Exness-Real4
|2.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live23
|2.76 × 173
