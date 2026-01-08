- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
94
Profit Trade:
77 (81.91%)
Loss Trade:
17 (18.09%)
Best Trade:
414.78 USD
Worst Trade:
-72.62 USD
Profitto lordo:
1 703.39 USD (15 673 pips)
Perdita lorda:
-108.14 USD (861 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (804.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
804.97 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
9 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
21.97
Long Trade:
76 (80.85%)
Short Trade:
18 (19.15%)
Fattore di profitto:
15.75
Profitto previsto:
16.97 USD
Profitto medio:
22.12 USD
Perdita media:
-6.36 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-1.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-72.62 USD (1)
Crescita mensile:
77.35%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
72.62 USD (3.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|75
|AUDCAD
|19
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.1K
|AUDCAD
|514
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|13K
|AUDCAD
|1.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +414.78 USD
Worst Trade: -73 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +804.97 USD
Massima perdita consecutiva: -1.70 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 6
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 2
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.13 × 8
|
VantageInternational-Live 14
|0.50 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.85 × 425
|
ICMarketsSC-Live15
|1.00 × 7
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
Exness-Real4
|2.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live23
|2.76 × 173
33 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni