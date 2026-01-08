SegnaliSezioni
Janeth Inyama

Kings

0 recensioni
9 settimane
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
94
Profit Trade:
77 (81.91%)
Loss Trade:
17 (18.09%)
Best Trade:
414.78 USD
Worst Trade:
-72.62 USD
Profitto lordo:
1 703.39 USD (15 673 pips)
Perdita lorda:
-108.14 USD (861 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (804.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
804.97 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
9 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
21.97
Long Trade:
76 (80.85%)
Short Trade:
18 (19.15%)
Fattore di profitto:
15.75
Profitto previsto:
16.97 USD
Profitto medio:
22.12 USD
Perdita media:
-6.36 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-1.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-72.62 USD (1)
Crescita mensile:
77.35%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
72.62 USD (3.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 75
AUDCAD 19
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.1K
AUDCAD 514
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 13K
AUDCAD 1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +414.78 USD
Worst Trade: -73 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +804.97 USD
Massima perdita consecutiva: -1.70 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live11
0.00 × 6
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 2
ThreeTrader-Live
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.13 × 8
VantageInternational-Live 14
0.50 × 2
RoboForex-ECN-3
0.85 × 425
ICMarketsSC-Live15
1.00 × 7
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
Exness-Real4
2.67 × 3
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
ICMarketsSC-Live23
2.76 × 173
Non ci sono recensioni
2026.01.08 03:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 9 days
