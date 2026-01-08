СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Kings
Janeth Inyama

Kings

Janeth Inyama
0 отзывов
9 недель
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
94
Прибыльных трейдов:
77 (81.91%)
Убыточных трейдов:
17 (18.09%)
Лучший трейд:
414.78 USD
Худший трейд:
-72.62 USD
Общая прибыль:
1 703.39 USD (15 673 pips)
Общий убыток:
-108.14 USD (861 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (804.97 USD)
Макс. прибыль в серии:
804.97 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.32
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
10 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
21.97
Длинных трейдов:
76 (80.85%)
Коротких трейдов:
18 (19.15%)
Профит фактор:
15.75
Мат. ожидание:
16.97 USD
Средняя прибыль:
22.12 USD
Средний убыток:
-6.36 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-1.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-72.62 USD (1)
Прирост в месяц:
77.35%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
72.62 USD (3.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 75
AUDCAD 19
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.1K
AUDCAD 514
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 13K
AUDCAD 1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +414.78 USD
Худший трейд: -73 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +804.97 USD
Макс. убыток в серии: -1.70 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live11
0.00 × 6
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 2
ThreeTrader-Live
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.13 × 8
VantageInternational-Live 14
0.50 × 2
RoboForex-ECN-3
0.85 × 425
ICMarketsSC-Live15
1.00 × 7
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
Exness-Real4
2.67 × 3
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
ICMarketsSC-Live23
2.76 × 173
еще 33...
Нет отзывов
2026.01.08 03:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 9 days
