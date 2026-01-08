- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
94
Negociações com lucro:
77 (81.91%)
Negociações com perda:
17 (18.09%)
Melhor negociação:
414.78 USD
Pior negociação:
-72.62 USD
Lucro bruto:
1 703.39 USD (15 673 pips)
Perda bruta:
-108.14 USD (861 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (804.97 USD)
Máximo lucro consecutivo:
804.97 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.32
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
9 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
21.97
Negociações longas:
76 (80.85%)
Negociações curtas:
18 (19.15%)
Fator de lucro:
15.75
Valor esperado:
16.97 USD
Lucro médio:
22.12 USD
Perda média:
-6.36 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-1.70 USD)
Máxima perda consecutiva:
-72.62 USD (1)
Crescimento mensal:
77.35%
Algotrading:
94%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
72.62 USD (3.90%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|75
|AUDCAD
|19
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|1.1K
|AUDCAD
|514
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|13K
|AUDCAD
|1.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +414.78 USD
Pior negociação: -73 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +804.97 USD
Máxima perda consecutiva: -1.70 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 6
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 2
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.13 × 8
|
VantageInternational-Live 14
|0.50 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.85 × 425
|
ICMarketsSC-Live15
|1.00 × 7
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
Exness-Real4
|2.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live23
|2.76 × 173
