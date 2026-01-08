SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Kings
Janeth Inyama

Kings

Janeth Inyama
0 Bewertungen
9 Wochen
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
94
Gewinntrades:
77 (81.91%)
Verlusttrades:
17 (18.09%)
Bester Trade:
414.78 USD
Schlechtester Trade:
-72.62 USD
Bruttoprofit:
1 703.39 USD (15 673 pips)
Bruttoverlust:
-108.14 USD (861 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (804.97 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
804.97 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.32
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
9 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
21.97
Long-Positionen:
76 (80.85%)
Short-Positionen:
18 (19.15%)
Profit-Faktor:
15.75
Mathematische Gewinnerwartung:
16.97 USD
Durchschnittlicher Profit:
22.12 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.36 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-1.70 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-72.62 USD (1)
Wachstum pro Monat :
77.35%
Algo-Trading:
94%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
72.62 USD (3.90%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 75
AUDCAD 19
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1.1K
AUDCAD 514
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 13K
AUDCAD 1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +414.78 USD
Schlechtester Trade: -73 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +804.97 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1.70 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN-3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live11
0.00 × 6
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 2
ThreeTrader-Live
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.13 × 8
VantageInternational-Live 14
0.50 × 2
RoboForex-ECN-3
0.85 × 425
ICMarketsSC-Live15
1.00 × 7
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
Exness-Real4
2.67 × 3
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
ICMarketsSC-Live23
2.76 × 173
noch 33 ...
Keine Bewertungen
2026.01.08 03:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 9 days
