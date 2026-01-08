Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN-3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live11 0.00 × 6 EGlobalTrade-Classic3 0.00 × 2 Pepperstone-Edge01 0.00 × 1 TradersWay-Live 0.00 × 1 VantageInternational-Live 18 0.00 × 1 Darwinex-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live19 0.00 × 6 ICMarketsSC-Live33 0.00 × 2 RoboForex-Prime 0.00 × 1 AxioryAsia-02Live 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live25 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live08 0.00 × 6 Tickmill-Live10 0.00 × 2 ThreeTrader-Live 0.00 × 2 RoboForex-ECN 0.13 × 8 VantageInternational-Live 14 0.50 × 2 RoboForex-ECN-3 0.85 × 425 ICMarketsSC-Live15 1.00 × 7 TradingProInternational-Live 2 1.79 × 19 ICMarketsSC-Live20 2.00 × 1 Axi-US02-Live 2.18 × 22 FusionMarkets-Demo 2.64 × 28 Exness-Real4 2.67 × 3 ICMarketsSC-Live04 2.76 × 41 ICMarketsSC-Live23 2.76 × 173 noch 33 ... Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen oderund den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen