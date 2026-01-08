- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
94
Gewinntrades:
77 (81.91%)
Verlusttrades:
17 (18.09%)
Bester Trade:
414.78 USD
Schlechtester Trade:
-72.62 USD
Bruttoprofit:
1 703.39 USD (15 673 pips)
Bruttoverlust:
-108.14 USD (861 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (804.97 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
804.97 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.32
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
9 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
21.97
Long-Positionen:
76 (80.85%)
Short-Positionen:
18 (19.15%)
Profit-Faktor:
15.75
Mathematische Gewinnerwartung:
16.97 USD
Durchschnittlicher Profit:
22.12 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.36 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-1.70 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-72.62 USD (1)
Wachstum pro Monat :
77.35%
Algo-Trading:
94%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
72.62 USD (3.90%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|75
|AUDCAD
|19
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|1.1K
|AUDCAD
|514
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|13K
|AUDCAD
|1.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +414.78 USD
Schlechtester Trade: -73 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +804.97 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1.70 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN-3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 6
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 2
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.13 × 8
|
VantageInternational-Live 14
|0.50 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.85 × 425
|
ICMarketsSC-Live15
|1.00 × 7
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
Exness-Real4
|2.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live23
|2.76 × 173
