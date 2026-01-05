シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Angry bot
Kristina Dehtiarova

Angry bot

Kristina Dehtiarova
レビュー0件
信頼性
140週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 95%
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
4 410
利益トレード:
3 282 (74.42%)
損失トレード:
1 128 (25.58%)
ベストトレード:
1 236.44 USD
最悪のトレード:
-2 402.75 USD
総利益:
41 928.32 USD (35 276 147 pips)
総損失:
-35 313.09 USD (31 713 311 pips)
最大連続の勝ち:
46 (158.06 USD)
最大連続利益:
2 278.43 USD (7)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
3.29%
最近のトレード:
1 分前
1週間当たりの取引:
36
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
1.69
長いトレード:
2 048 (46.44%)
短いトレード:
2 362 (53.56%)
プロフィットファクター:
1.19
期待されたペイオフ:
1.50 USD
平均利益:
12.78 USD
平均損失:
-31.31 USD
最大連続の負け:
12 (-781.99 USD)
最大連続損失:
-3 919.81 USD (8)
月間成長:
16.50%
年間予想:
200.18%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 894.11 USD
最大の:
3 920.50 USD (43.43%)
比較ドローダウン:
残高による:
43.58% (3 920.50 USD)
エクイティによる:
22.62% (3 072.90 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDUSD 2037
EURUSD 1329
GBPUSD 883
BTCUSD 143
WHEAT 8
BRN 2
HO 2
ES 2
NZDUSD 1
NG 1
FDAX 1
COFFEE 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDUSD 6.1K
EURUSD 6.5K
GBPUSD -1.9K
BTCUSD -4.5K
WHEAT -132
BRN 78
HO -194
ES 527
NZDUSD 11
NG 105
FDAX 25
COFFEE -65
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDUSD 55K
EURUSD 13K
GBPUSD -24K
BTCUSD 3.5M
WHEAT -6K
BRN 191
HO -840
ES 4.1K
NZDUSD 232
NG 217
FDAX 1.2K
COFFEE -842
20M 40M 60M
20M 40M 60M
20M 40M 60M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 236.44 USD
最悪のトレード: -2 403 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +158.06 USD
最大連続損失: -781.99 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ForexClub-MT4 Market Real 2 Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

TitanFX-03
0.00 × 2
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 16
FBS-Real-13
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 5
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 4
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.09 × 11
TradeMaxGlobal-Live10
0.11 × 9
ICMarkets-Live01
0.13 × 45
PepperstoneUK-Edge10
0.17 × 6
FXCC1-Live
0.30 × 10
DNAMarkets-Real-5
0.35 × 91
DooPrime-Live 4
0.37 × 67
DooPrime-Live 2
0.44 × 77
ICMarkets-Live14
0.49 × 53
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.57 × 937
ICMarketsSC-Live22
0.57 × 21
ThreeTrader-Demo
0.63 × 960
VantageInternational-Live 7
0.64 × 11
EightcapLtd-Real2
0.65 × 392
TradeMaxGlobal-Live9
0.68 × 169
318 より多く...
レビューなし
2026.01.05 11:04
No swaps are charged on the signal account
2026.01.05 11:04
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 0.51% of days out of 980 days of the signal's entire lifetime.
