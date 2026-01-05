- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
4 410
利益トレード:
3 282 (74.42%)
損失トレード:
1 128 (25.58%)
ベストトレード:
1 236.44 USD
最悪のトレード:
-2 402.75 USD
総利益:
41 928.32 USD (35 276 147 pips)
総損失:
-35 313.09 USD (31 713 311 pips)
最大連続の勝ち:
46 (158.06 USD)
最大連続利益:
2 278.43 USD (7)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
3.29%
最近のトレード:
1 分前
1週間当たりの取引:
36
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
1.69
長いトレード:
2 048 (46.44%)
短いトレード:
2 362 (53.56%)
プロフィットファクター:
1.19
期待されたペイオフ:
1.50 USD
平均利益:
12.78 USD
平均損失:
-31.31 USD
最大連続の負け:
12 (-781.99 USD)
最大連続損失:
-3 919.81 USD (8)
月間成長:
16.50%
年間予想:
200.18%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 894.11 USD
最大の:
3 920.50 USD (43.43%)
比較ドローダウン:
残高による:
43.58% (3 920.50 USD)
エクイティによる:
22.62% (3 072.90 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|2037
|EURUSD
|1329
|GBPUSD
|883
|BTCUSD
|143
|WHEAT
|8
|BRN
|2
|HO
|2
|ES
|2
|NZDUSD
|1
|NG
|1
|FDAX
|1
|COFFEE
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDUSD
|6.1K
|EURUSD
|6.5K
|GBPUSD
|-1.9K
|BTCUSD
|-4.5K
|WHEAT
|-132
|BRN
|78
|HO
|-194
|ES
|527
|NZDUSD
|11
|NG
|105
|FDAX
|25
|COFFEE
|-65
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDUSD
|55K
|EURUSD
|13K
|GBPUSD
|-24K
|BTCUSD
|3.5M
|WHEAT
|-6K
|BRN
|191
|HO
|-840
|ES
|4.1K
|NZDUSD
|232
|NG
|217
|FDAX
|1.2K
|COFFEE
|-842
|
20M 40M 60M
|
20M 40M 60M
|
20M 40M 60M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 236.44 USD
最悪のトレード: -2 403 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +158.06 USD
最大連続損失: -781.99 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ForexClub-MT4 Market Real 2 Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TitanFX-03
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 16
|
FBS-Real-13
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 5
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 4
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.09 × 11
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.11 × 9
|
ICMarkets-Live01
|0.13 × 45
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.17 × 6
|
FXCC1-Live
|0.30 × 10
|
DNAMarkets-Real-5
|0.35 × 91
|
DooPrime-Live 4
|0.37 × 67
|
DooPrime-Live 2
|0.44 × 77
|
ICMarkets-Live14
|0.49 × 53
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.57 × 937
|
ICMarketsSC-Live22
|0.57 × 21
|
ThreeTrader-Demo
|0.63 × 960
|
VantageInternational-Live 7
|0.64 × 11
|
EightcapLtd-Real2
|0.65 × 392
|
TradeMaxGlobal-Live9
|0.68 × 169
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
95%
0
0
USD
USD
14K
USD
USD
140
99%
4 410
74%
100%
1.18
1.50
USD
USD
44%
1:500