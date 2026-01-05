시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Angry bot
Kristina Dehtiarova

Angry bot

Kristina Dehtiarova
0 리뷰
안정성
140
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2023 96%
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
4 417
이익 거래:
3 289 (74.46%)
손실 거래:
1 128 (25.54%)
최고의 거래:
1 236.44 USD
최악의 거래:
-2 402.75 USD
총 수익:
42 018.32 USD (35 276 491 pips)
총 손실:
-35 313.09 USD (31 713 311 pips)
연속 최대 이익:
46 (158.06 USD)
연속 최대 이익:
2 278.43 USD (7)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
3.45%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
41
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
1.71
롱(주식매수):
2 055 (46.52%)
숏(주식차입매도):
2 362 (53.48%)
수익 요인:
1.19
기대수익:
1.52 USD
평균 이익:
12.78 USD
평균 손실:
-31.31 USD
연속 최대 손실:
12 (-781.99 USD)
연속 최대 손실:
-3 919.81 USD (8)
월별 성장률:
17.27%
연간 예측:
209.54%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 894.11 USD
최대한의:
3 920.50 USD (43.43%)
상대적 삭감:
잔고별:
43.58% (3 920.50 USD)
자본금별:
26.56% (3 631.50 USD)

배포

심볼 Sell Buy
AUDUSD 2037
EURUSD 1336
GBPUSD 883
BTCUSD 143
WHEAT 8
BRN 2
HO 2
ES 2
NZDUSD 1
NG 1
FDAX 1
COFFEE 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
AUDUSD 6.1K
EURUSD 6.6K
GBPUSD -1.9K
BTCUSD -4.5K
WHEAT -132
BRN 78
HO -194
ES 527
NZDUSD 11
NG 105
FDAX 25
COFFEE -65
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
AUDUSD 55K
EURUSD 14K
GBPUSD -24K
BTCUSD 3.5M
WHEAT -6K
BRN 191
HO -840
ES 4.1K
NZDUSD 232
NG 217
FDAX 1.2K
COFFEE -842
20M 40M 60M
20M 40M 60M
20M 40M 60M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 236.44 USD
최악의 거래: -2 403 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +158.06 USD
연속 최대 손실: -781.99 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

TitanFX-03
0.00 × 2
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 16
FBS-Real-13
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 5
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 4
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.09 × 11
TradeMaxGlobal-Live10
0.11 × 9
ICMarkets-Live01
0.13 × 45
PepperstoneUK-Edge10
0.17 × 6
FXCC1-Live
0.30 × 10
DNAMarkets-Real-5
0.35 × 91
DooPrime-Live 4
0.37 × 67
DooPrime-Live 2
0.44 × 77
ICMarkets-Live14
0.49 × 53
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.57 × 937
ICMarketsSC-Live22
0.57 × 21
ThreeTrader-Demo
0.63 × 960
VantageInternational-Live 7
0.64 × 11
EightcapLtd-Real2
0.65 × 392
TradeMaxGlobal-Live9
0.68 × 169
318 더...
2026.01.05 11:04
No swaps are charged on the signal account
2026.01.05 11:04
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 0.51% of days out of 980 days of the signal's entire lifetime.
