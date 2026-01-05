- 자본
- 축소
트레이드:
4 417
이익 거래:
3 289 (74.46%)
손실 거래:
1 128 (25.54%)
최고의 거래:
1 236.44 USD
최악의 거래:
-2 402.75 USD
총 수익:
42 018.32 USD (35 276 491 pips)
총 손실:
-35 313.09 USD (31 713 311 pips)
연속 최대 이익:
46 (158.06 USD)
연속 최대 이익:
2 278.43 USD (7)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
3.45%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
41
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
1.71
롱(주식매수):
2 055 (46.52%)
숏(주식차입매도):
2 362 (53.48%)
수익 요인:
1.19
기대수익:
1.52 USD
평균 이익:
12.78 USD
평균 손실:
-31.31 USD
연속 최대 손실:
12 (-781.99 USD)
연속 최대 손실:
-3 919.81 USD (8)
월별 성장률:
17.27%
연간 예측:
209.54%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 894.11 USD
최대한의:
3 920.50 USD (43.43%)
상대적 삭감:
잔고별:
43.58% (3 920.50 USD)
자본금별:
26.56% (3 631.50 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|2037
|EURUSD
|1336
|GBPUSD
|883
|BTCUSD
|143
|WHEAT
|8
|BRN
|2
|HO
|2
|ES
|2
|NZDUSD
|1
|NG
|1
|FDAX
|1
|COFFEE
|1
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDUSD
|6.1K
|EURUSD
|6.6K
|GBPUSD
|-1.9K
|BTCUSD
|-4.5K
|WHEAT
|-132
|BRN
|78
|HO
|-194
|ES
|527
|NZDUSD
|11
|NG
|105
|FDAX
|25
|COFFEE
|-65
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDUSD
|55K
|EURUSD
|14K
|GBPUSD
|-24K
|BTCUSD
|3.5M
|WHEAT
|-6K
|BRN
|191
|HO
|-840
|ES
|4.1K
|NZDUSD
|232
|NG
|217
|FDAX
|1.2K
|COFFEE
|-842
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 236.44 USD
최악의 거래: -2 403 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +158.06 USD
연속 최대 손실: -781.99 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
TitanFX-03
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 16
|
FBS-Real-13
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 5
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 4
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.09 × 11
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.11 × 9
|
ICMarkets-Live01
|0.13 × 45
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.17 × 6
|
FXCC1-Live
|0.30 × 10
|
DNAMarkets-Real-5
|0.35 × 91
|
DooPrime-Live 4
|0.37 × 67
|
DooPrime-Live 2
|0.44 × 77
|
ICMarkets-Live14
|0.49 × 53
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.57 × 937
|
ICMarketsSC-Live22
|0.57 × 21
|
ThreeTrader-Demo
|0.63 × 960
|
VantageInternational-Live 7
|0.64 × 11
|
EightcapLtd-Real2
|0.65 × 392
|
TradeMaxGlobal-Live9
|0.68 × 169
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
96%
0
0
USD
USD
14K
USD
USD
140
99%
4 417
74%
100%
1.18
1.52
USD
USD
44%
1:500