SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Angry bot
Kristina Dehtiarova

Angry bot

Kristina Dehtiarova
0 recensioni
Affidabilità
140 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 94%
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 405
Profit Trade:
3 278 (74.41%)
Loss Trade:
1 127 (25.58%)
Best Trade:
1 236.44 USD
Worst Trade:
-2 402.75 USD
Profitto lordo:
41 804.99 USD (35 275 801 pips)
Perdita lorda:
-35 260.90 USD (31 713 143 pips)
Vincite massime consecutive:
46 (158.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 278.43 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.26%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
37
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.67
Long Trade:
2 043 (46.38%)
Short Trade:
2 362 (53.62%)
Fattore di profitto:
1.19
Profitto previsto:
1.49 USD
Profitto medio:
12.75 USD
Perdita media:
-31.29 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-781.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 919.81 USD (8)
Crescita mensile:
15.89%
Previsione annuale:
192.77%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 894.11 USD
Massimale:
3 920.50 USD (43.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
43.58% (3 920.50 USD)
Per equità:
21.17% (2 860.14 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSD 2037
EURUSD 1324
GBPUSD 883
BTCUSD 143
WHEAT 8
BRN 2
HO 2
ES 2
NZDUSD 1
NG 1
FDAX 1
COFFEE 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSD 6.1K
EURUSD 6.5K
GBPUSD -1.9K
BTCUSD -4.5K
WHEAT -132
BRN 78
HO -194
ES 527
NZDUSD 11
NG 105
FDAX 25
COFFEE -65
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSD 55K
EURUSD 13K
GBPUSD -24K
BTCUSD 3.5M
WHEAT -6K
BRN 191
HO -840
ES 4.1K
NZDUSD 232
NG 217
FDAX 1.2K
COFFEE -842
20M 40M 60M
20M 40M 60M
20M 40M 60M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 236.44 USD
Worst Trade: -2 403 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +158.06 USD
Massima perdita consecutiva: -781.99 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TitanFX-03
0.00 × 2
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 16
FBS-Real-13
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 5
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 4
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.09 × 11
TradeMaxGlobal-Live10
0.11 × 9
ICMarkets-Live01
0.13 × 45
PepperstoneUK-Edge10
0.17 × 6
FXCC1-Live
0.30 × 10
DNAMarkets-Real-5
0.35 × 91
DooPrime-Live 4
0.37 × 67
DooPrime-Live 2
0.44 × 77
ICMarkets-Live14
0.49 × 53
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.57 × 937
ICMarketsSC-Live22
0.57 × 21
ThreeTrader-Demo
0.63 × 960
VantageInternational-Live 7
0.64 × 11
EightcapLtd-Real2
0.65 × 392
TradeMaxGlobal-Live9
0.68 × 169
318 più
Non ci sono recensioni
2026.01.05 11:04
No swaps are charged on the signal account
2026.01.05 11:04
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 0.51% of days out of 980 days of the signal's entire lifetime.
