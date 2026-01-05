СигналыРазделы
Kristina Dehtiarova

Angry bot

Kristina Dehtiarova
0 отзывов
Надежность
140 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 94%
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
4 405
Прибыльных трейдов:
3 278 (74.41%)
Убыточных трейдов:
1 127 (25.58%)
Лучший трейд:
1 236.44 USD
Худший трейд:
-2 402.75 USD
Общая прибыль:
41 804.99 USD (35 275 801 pips)
Общий убыток:
-35 260.90 USD (31 713 143 pips)
Макс. серия выигрышей:
46 (158.06 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 278.43 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
3.26%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
37
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.67
Длинных трейдов:
2 043 (46.38%)
Коротких трейдов:
2 362 (53.62%)
Профит фактор:
1.19
Мат. ожидание:
1.49 USD
Средняя прибыль:
12.75 USD
Средний убыток:
-31.29 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-781.99 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 919.81 USD (8)
Прирост в месяц:
15.89%
Годовой прогноз:
192.77%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 894.11 USD
Максимальная:
3 920.50 USD (43.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
43.58% (3 920.50 USD)
По эквити:
21.17% (2 860.14 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDUSD 2037
EURUSD 1324
GBPUSD 883
BTCUSD 143
WHEAT 8
BRN 2
HO 2
ES 2
NZDUSD 1
NG 1
FDAX 1
COFFEE 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDUSD 6.1K
EURUSD 6.5K
GBPUSD -1.9K
BTCUSD -4.5K
WHEAT -132
BRN 78
HO -194
ES 527
NZDUSD 11
NG 105
FDAX 25
COFFEE -65
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDUSD 55K
EURUSD 13K
GBPUSD -24K
BTCUSD 3.5M
WHEAT -6K
BRN 191
HO -840
ES 4.1K
NZDUSD 232
NG 217
FDAX 1.2K
COFFEE -842
20M 40M 60M
20M 40M 60M
20M 40M 60M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 236.44 USD
Худший трейд: -2 403 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +158.06 USD
Макс. убыток в серии: -781.99 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TitanFX-03
0.00 × 2
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 16
FBS-Real-13
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 5
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 4
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.09 × 11
TradeMaxGlobal-Live10
0.11 × 9
ICMarkets-Live01
0.13 × 45
PepperstoneUK-Edge10
0.17 × 6
FXCC1-Live
0.30 × 10
DNAMarkets-Real-5
0.35 × 91
DooPrime-Live 4
0.37 × 67
DooPrime-Live 2
0.44 × 77
ICMarkets-Live14
0.49 × 53
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.57 × 937
ICMarketsSC-Live22
0.57 × 21
ThreeTrader-Demo
0.63 × 960
VantageInternational-Live 7
0.64 × 11
EightcapLtd-Real2
0.65 × 392
TradeMaxGlobal-Live9
0.68 × 169
Нет отзывов
2026.01.05 11:04
No swaps are charged on the signal account
2026.01.05 11:04
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 0.51% of days out of 980 days of the signal's entire lifetime.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Angry bot
30 USD в месяц
94%
0
0
USD
14K
USD
140
99%
4 405
74%
100%
1.18
1.49
USD
44%
1:500
Копировать

