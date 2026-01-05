- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
4 405
盈利交易:
3 278 (74.41%)
亏损交易:
1 127 (25.58%)
最好交易:
1 236.44 USD
最差交易:
-2 402.75 USD
毛利:
41 804.99 USD (35 275 801 pips)
毛利亏损:
-35 260.90 USD (31 713 143 pips)
最大连续赢利:
46 (158.06 USD)
最大连续盈利:
2 278.43 USD (7)
夏普比率:
0.02
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
3.26%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
37
平均持有时间:
1 一天
采收率:
1.67
长期交易:
2 043 (46.38%)
短期交易:
2 362 (53.62%)
利润因子:
1.19
预期回报:
1.49 USD
平均利润:
12.75 USD
平均损失:
-31.29 USD
最大连续失误:
12 (-781.99 USD)
最大连续亏损:
-3 919.81 USD (8)
每月增长:
15.89%
年度预测:
192.77%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
1 894.11 USD
最大值:
3 920.50 USD (43.43%)
相对跌幅:
结余:
43.58% (3 920.50 USD)
净值:
21.17% (2 860.14 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|2037
|EURUSD
|1324
|GBPUSD
|883
|BTCUSD
|143
|WHEAT
|8
|BRN
|2
|HO
|2
|ES
|2
|NZDUSD
|1
|NG
|1
|FDAX
|1
|COFFEE
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDUSD
|6.1K
|EURUSD
|6.5K
|GBPUSD
|-1.9K
|BTCUSD
|-4.5K
|WHEAT
|-132
|BRN
|78
|HO
|-194
|ES
|527
|NZDUSD
|11
|NG
|105
|FDAX
|25
|COFFEE
|-65
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDUSD
|55K
|EURUSD
|13K
|GBPUSD
|-24K
|BTCUSD
|3.5M
|WHEAT
|-6K
|BRN
|191
|HO
|-840
|ES
|4.1K
|NZDUSD
|232
|NG
|217
|FDAX
|1.2K
|COFFEE
|-842
|
20M 40M 60M
|
20M 40M 60M
|
20M 40M 60M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 236.44 USD
最差交易: -2 403 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +158.06 USD
最大连续亏损: -781.99 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ForexClub-MT4 Market Real 2 Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
TitanFX-03
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 16
|
FBS-Real-13
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 5
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 4
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.09 × 11
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.11 × 9
|
ICMarkets-Live01
|0.13 × 45
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.17 × 6
|
FXCC1-Live
|0.30 × 10
|
DNAMarkets-Real-5
|0.35 × 91
|
DooPrime-Live 4
|0.37 × 67
|
DooPrime-Live 2
|0.44 × 77
|
ICMarkets-Live14
|0.49 × 53
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.57 × 937
|
ICMarketsSC-Live22
|0.57 × 21
|
ThreeTrader-Demo
|0.63 × 960
|
VantageInternational-Live 7
|0.64 × 11
|
EightcapLtd-Real2
|0.65 × 392
|
TradeMaxGlobal-Live9
|0.68 × 169
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
94%
0
0
USD
USD
14K
USD
USD
140
99%
4 405
74%
100%
1.18
1.49
USD
USD
44%
1:500