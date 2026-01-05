信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Angry bot
Kristina Dehtiarova

Angry bot

Kristina Dehtiarova
0条评论
可靠性
140
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2023 94%
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
4 405
盈利交易:
3 278 (74.41%)
亏损交易:
1 127 (25.58%)
最好交易:
1 236.44 USD
最差交易:
-2 402.75 USD
毛利:
41 804.99 USD (35 275 801 pips)
毛利亏损:
-35 260.90 USD (31 713 143 pips)
最大连续赢利:
46 (158.06 USD)
最大连续盈利:
2 278.43 USD (7)
夏普比率:
0.02
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
3.26%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
37
平均持有时间:
1 一天
采收率:
1.67
长期交易:
2 043 (46.38%)
短期交易:
2 362 (53.62%)
利润因子:
1.19
预期回报:
1.49 USD
平均利润:
12.75 USD
平均损失:
-31.29 USD
最大连续失误:
12 (-781.99 USD)
最大连续亏损:
-3 919.81 USD (8)
每月增长:
15.89%
年度预测:
192.77%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
1 894.11 USD
最大值:
3 920.50 USD (43.43%)
相对跌幅:
结余:
43.58% (3 920.50 USD)
净值:
21.17% (2 860.14 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDUSD 2037
EURUSD 1324
GBPUSD 883
BTCUSD 143
WHEAT 8
BRN 2
HO 2
ES 2
NZDUSD 1
NG 1
FDAX 1
COFFEE 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDUSD 6.1K
EURUSD 6.5K
GBPUSD -1.9K
BTCUSD -4.5K
WHEAT -132
BRN 78
HO -194
ES 527
NZDUSD 11
NG 105
FDAX 25
COFFEE -65
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDUSD 55K
EURUSD 13K
GBPUSD -24K
BTCUSD 3.5M
WHEAT -6K
BRN 191
HO -840
ES 4.1K
NZDUSD 232
NG 217
FDAX 1.2K
COFFEE -842
20M 40M 60M
20M 40M 60M
20M 40M 60M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 236.44 USD
最差交易: -2 403 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +158.06 USD
最大连续亏损: -781.99 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ForexClub-MT4 Market Real 2 Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

TitanFX-03
0.00 × 2
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 16
FBS-Real-13
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 5
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 4
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.09 × 11
TradeMaxGlobal-Live10
0.11 × 9
ICMarkets-Live01
0.13 × 45
PepperstoneUK-Edge10
0.17 × 6
FXCC1-Live
0.30 × 10
DNAMarkets-Real-5
0.35 × 91
DooPrime-Live 4
0.37 × 67
DooPrime-Live 2
0.44 × 77
ICMarkets-Live14
0.49 × 53
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.57 × 937
ICMarketsSC-Live22
0.57 × 21
ThreeTrader-Demo
0.63 × 960
VantageInternational-Live 7
0.64 × 11
EightcapLtd-Real2
0.65 × 392
TradeMaxGlobal-Live9
0.68 × 169
2026.01.05 11:04
No swaps are charged on the signal account
2026.01.05 11:04
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 0.51% of days out of 980 days of the signal's entire lifetime.
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Angry bot
每月30 USD
94%
0
0
USD
14K
USD
140
99%
4 405
74%
100%
1.18
1.49
USD
44%
1:500
复制

