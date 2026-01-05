SignauxSections
Kristina Dehtiarova

Angry bot

Kristina Dehtiarova
0 avis
Fiabilité
140 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 94%
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 405
Bénéfice trades:
3 278 (74.41%)
Perte trades:
1 127 (25.58%)
Meilleure transaction:
1 236.44 USD
Pire transaction:
-2 402.75 USD
Bénéfice brut:
41 804.99 USD (35 275 801 pips)
Perte brute:
-35 260.90 USD (31 713 143 pips)
Gains consécutifs maximales:
46 (158.06 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 278.43 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
3.26%
Dernier trade:
11 il y a des heures
Trades par semaine:
37
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
1.67
Longs trades:
2 043 (46.38%)
Courts trades:
2 362 (53.62%)
Facteur de profit:
1.19
Rendement attendu:
1.49 USD
Bénéfice moyen:
12.75 USD
Perte moyenne:
-31.29 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-781.99 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 919.81 USD (8)
Croissance mensuelle:
15.89%
Prévision annuelle:
192.77%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 894.11 USD
Maximal:
3 920.50 USD (43.43%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
43.58% (3 920.50 USD)
Par fonds propres:
21.17% (2 860.14 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDUSD 2037
EURUSD 1324
GBPUSD 883
BTCUSD 143
WHEAT 8
BRN 2
HO 2
ES 2
NZDUSD 1
NG 1
FDAX 1
COFFEE 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDUSD 6.1K
EURUSD 6.5K
GBPUSD -1.9K
BTCUSD -4.5K
WHEAT -132
BRN 78
HO -194
ES 527
NZDUSD 11
NG 105
FDAX 25
COFFEE -65
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDUSD 55K
EURUSD 13K
GBPUSD -24K
BTCUSD 3.5M
WHEAT -6K
BRN 191
HO -840
ES 4.1K
NZDUSD 232
NG 217
FDAX 1.2K
COFFEE -842
20M 40M 60M
20M 40M 60M
20M 40M 60M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TitanFX-03
0.00 × 2
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 16
FBS-Real-13
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 5
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 4
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.09 × 11
TradeMaxGlobal-Live10
0.11 × 9
ICMarkets-Live01
0.13 × 45
PepperstoneUK-Edge10
0.17 × 6
FXCC1-Live
0.30 × 10
DNAMarkets-Real-5
0.35 × 91
DooPrime-Live 4
0.37 × 67
DooPrime-Live 2
0.44 × 77
ICMarkets-Live14
0.49 × 53
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.57 × 937
ICMarketsSC-Live22
0.57 × 21
ThreeTrader-Demo
0.63 × 960
VantageInternational-Live 7
0.64 × 11
EightcapLtd-Real2
0.65 × 392
TradeMaxGlobal-Live9
0.68 × 169
318 plus...
Aucun avis
2026.01.05 11:04
No swaps are charged on the signal account
2026.01.05 11:04
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 0.51% of days out of 980 days of the signal's entire lifetime.
