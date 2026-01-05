- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
4 408
Negociações com lucro:
3 280 (74.41%)
Negociações com perda:
1 128 (25.59%)
Melhor negociação:
1 236.44 USD
Pior negociação:
-2 402.75 USD
Lucro bruto:
41 901.90 USD (35 276 048 pips)
Perda bruta:
-35 313.09 USD (31 713 311 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
46 (158.06 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 278.43 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
3.27%
Último negócio:
13 minutos atrás
Negociações por semana:
34
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
1.68
Negociações longas:
2 046 (46.42%)
Negociações curtas:
2 362 (53.58%)
Fator de lucro:
1.19
Valor esperado:
1.49 USD
Lucro médio:
12.77 USD
Perda média:
-31.31 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-781.99 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 919.81 USD (8)
Crescimento mensal:
16.27%
Previsão anual:
197.43%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 894.11 USD
Máximo:
3 920.50 USD (43.43%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
43.58% (3 920.50 USD)
Pelo Capital Líquido:
21.85% (2 962.50 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|2037
|EURUSD
|1327
|GBPUSD
|883
|BTCUSD
|143
|WHEAT
|8
|BRN
|2
|HO
|2
|ES
|2
|NZDUSD
|1
|NG
|1
|FDAX
|1
|COFFEE
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDUSD
|6.1K
|EURUSD
|6.5K
|GBPUSD
|-1.9K
|BTCUSD
|-4.5K
|WHEAT
|-132
|BRN
|78
|HO
|-194
|ES
|527
|NZDUSD
|11
|NG
|105
|FDAX
|25
|COFFEE
|-65
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDUSD
|55K
|EURUSD
|13K
|GBPUSD
|-24K
|BTCUSD
|3.5M
|WHEAT
|-6K
|BRN
|191
|HO
|-840
|ES
|4.1K
|NZDUSD
|232
|NG
|217
|FDAX
|1.2K
|COFFEE
|-842
|
20M 40M 60M
|
20M 40M 60M
|
20M 40M 60M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 236.44 USD
Pior negociação: -2 403 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +158.06 USD
Máxima perda consecutiva: -781.99 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
TitanFX-03
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 16
|
FBS-Real-13
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 5
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 4
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.09 × 11
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.11 × 9
|
ICMarkets-Live01
|0.13 × 45
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.17 × 6
|
FXCC1-Live
|0.30 × 10
|
DNAMarkets-Real-5
|0.35 × 91
|
DooPrime-Live 4
|0.37 × 67
|
DooPrime-Live 2
|0.44 × 77
|
ICMarkets-Live14
|0.49 × 53
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.57 × 937
|
ICMarketsSC-Live22
|0.57 × 21
|
ThreeTrader-Demo
|0.63 × 960
|
VantageInternational-Live 7
|0.64 × 11
|
EightcapLtd-Real2
|0.65 × 392
|
TradeMaxGlobal-Live9
|0.68 × 169
318 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
95%
0
0
USD
USD
14K
USD
USD
140
99%
4 408
74%
100%
1.18
1.49
USD
USD
44%
1:500