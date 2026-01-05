SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Angry bot
Kristina Dehtiarova

Angry bot

Kristina Dehtiarova
0 comentários
Confiabilidade
140 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2023 95%
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
4 408
Negociações com lucro:
3 280 (74.41%)
Negociações com perda:
1 128 (25.59%)
Melhor negociação:
1 236.44 USD
Pior negociação:
-2 402.75 USD
Lucro bruto:
41 901.90 USD (35 276 048 pips)
Perda bruta:
-35 313.09 USD (31 713 311 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
46 (158.06 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 278.43 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
3.27%
Último negócio:
13 minutos atrás
Negociações por semana:
34
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
1.68
Negociações longas:
2 046 (46.42%)
Negociações curtas:
2 362 (53.58%)
Fator de lucro:
1.19
Valor esperado:
1.49 USD
Lucro médio:
12.77 USD
Perda média:
-31.31 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-781.99 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 919.81 USD (8)
Crescimento mensal:
16.27%
Previsão anual:
197.43%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 894.11 USD
Máximo:
3 920.50 USD (43.43%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
43.58% (3 920.50 USD)
Pelo Capital Líquido:
21.85% (2 962.50 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDUSD 2037
EURUSD 1327
GBPUSD 883
BTCUSD 143
WHEAT 8
BRN 2
HO 2
ES 2
NZDUSD 1
NG 1
FDAX 1
COFFEE 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDUSD 6.1K
EURUSD 6.5K
GBPUSD -1.9K
BTCUSD -4.5K
WHEAT -132
BRN 78
HO -194
ES 527
NZDUSD 11
NG 105
FDAX 25
COFFEE -65
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDUSD 55K
EURUSD 13K
GBPUSD -24K
BTCUSD 3.5M
WHEAT -6K
BRN 191
HO -840
ES 4.1K
NZDUSD 232
NG 217
FDAX 1.2K
COFFEE -842
20M 40M 60M
20M 40M 60M
20M 40M 60M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 236.44 USD
Pior negociação: -2 403 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +158.06 USD
Máxima perda consecutiva: -781.99 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

TitanFX-03
0.00 × 2
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 16
FBS-Real-13
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 5
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 4
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.09 × 11
TradeMaxGlobal-Live10
0.11 × 9
ICMarkets-Live01
0.13 × 45
PepperstoneUK-Edge10
0.17 × 6
FXCC1-Live
0.30 × 10
DNAMarkets-Real-5
0.35 × 91
DooPrime-Live 4
0.37 × 67
DooPrime-Live 2
0.44 × 77
ICMarkets-Live14
0.49 × 53
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.57 × 937
ICMarketsSC-Live22
0.57 × 21
ThreeTrader-Demo
0.63 × 960
VantageInternational-Live 7
0.64 × 11
EightcapLtd-Real2
0.65 × 392
TradeMaxGlobal-Live9
0.68 × 169
2026.01.05 11:04
No swaps are charged on the signal account
2026.01.05 11:04
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 0.51% of days out of 980 days of the signal's entire lifetime.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Angry bot
30 USD por mês
95%
0
0
USD
14K
USD
140
99%
4 408
74%
100%
1.18
1.49
USD
44%
1:500
