SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Angry bot
Kristina Dehtiarova

Angry bot

Kristina Dehtiarova
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
140 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 95%
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
4 410
Gewinntrades:
3 282 (74.42%)
Verlusttrades:
1 128 (25.58%)
Bester Trade:
1 236.44 USD
Schlechtester Trade:
-2 402.75 USD
Bruttoprofit:
41 928.32 USD (35 276 147 pips)
Bruttoverlust:
-35 313.09 USD (31 713 311 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
46 (158.06 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 278.43 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
3.31%
Letzter Trade:
5 Minuten
Trades pro Woche:
36
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
1.69
Long-Positionen:
2 048 (46.44%)
Short-Positionen:
2 362 (53.56%)
Profit-Faktor:
1.19
Mathematische Gewinnerwartung:
1.50 USD
Durchschnittlicher Profit:
12.78 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-31.31 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-781.99 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 919.81 USD (8)
Wachstum pro Monat :
16.50%
Jahresprognose:
200.18%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 894.11 USD
Maximaler:
3 920.50 USD (43.43%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
43.58% (3 920.50 USD)
Kapital:
23.38% (3 178.50 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDUSD 2037
EURUSD 1329
GBPUSD 883
BTCUSD 143
WHEAT 8
BRN 2
HO 2
ES 2
NZDUSD 1
NG 1
FDAX 1
COFFEE 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDUSD 6.1K
EURUSD 6.5K
GBPUSD -1.9K
BTCUSD -4.5K
WHEAT -132
BRN 78
HO -194
ES 527
NZDUSD 11
NG 105
FDAX 25
COFFEE -65
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDUSD 55K
EURUSD 13K
GBPUSD -24K
BTCUSD 3.5M
WHEAT -6K
BRN 191
HO -840
ES 4.1K
NZDUSD 232
NG 217
FDAX 1.2K
COFFEE -842
20M 40M 60M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 236.44 USD
Schlechtester Trade: -2 403 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +158.06 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -781.99 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

TitanFX-03
0.00 × 2
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 16
FBS-Real-13
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 5
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 4
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.09 × 11
TradeMaxGlobal-Live10
0.11 × 9
ICMarkets-Live01
0.13 × 45
PepperstoneUK-Edge10
0.17 × 6
FXCC1-Live
0.30 × 10
DNAMarkets-Real-5
0.35 × 91
DooPrime-Live 4
0.37 × 67
DooPrime-Live 2
0.44 × 77
ICMarkets-Live14
0.49 × 53
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.57 × 937
ICMarketsSC-Live22
0.57 × 21
ThreeTrader-Demo
0.63 × 960
VantageInternational-Live 7
0.64 × 11
EightcapLtd-Real2
0.65 × 392
TradeMaxGlobal-Live9
0.68 × 169
Keine Bewertungen
2026.01.05 11:04
No swaps are charged on the signal account
2026.01.05 11:04
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 0.51% of days out of 980 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Angry bot
30 USD pro Monat
95%
0
0
USD
14K
USD
140
99%
4 410
74%
100%
1.18
1.50
USD
44%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.