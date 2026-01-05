- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
4 410
Gewinntrades:
3 282 (74.42%)
Verlusttrades:
1 128 (25.58%)
Bester Trade:
1 236.44 USD
Schlechtester Trade:
-2 402.75 USD
Bruttoprofit:
41 928.32 USD (35 276 147 pips)
Bruttoverlust:
-35 313.09 USD (31 713 311 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
46 (158.06 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 278.43 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
3.31%
Letzter Trade:
5 Minuten
Trades pro Woche:
36
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
1.69
Long-Positionen:
2 048 (46.44%)
Short-Positionen:
2 362 (53.56%)
Profit-Faktor:
1.19
Mathematische Gewinnerwartung:
1.50 USD
Durchschnittlicher Profit:
12.78 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-31.31 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-781.99 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 919.81 USD (8)
Wachstum pro Monat :
16.50%
Jahresprognose:
200.18%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 894.11 USD
Maximaler:
3 920.50 USD (43.43%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
43.58% (3 920.50 USD)
Kapital:
23.38% (3 178.50 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|2037
|EURUSD
|1329
|GBPUSD
|883
|BTCUSD
|143
|WHEAT
|8
|BRN
|2
|HO
|2
|ES
|2
|NZDUSD
|1
|NG
|1
|FDAX
|1
|COFFEE
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDUSD
|6.1K
|EURUSD
|6.5K
|GBPUSD
|-1.9K
|BTCUSD
|-4.5K
|WHEAT
|-132
|BRN
|78
|HO
|-194
|ES
|527
|NZDUSD
|11
|NG
|105
|FDAX
|25
|COFFEE
|-65
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDUSD
|55K
|EURUSD
|13K
|GBPUSD
|-24K
|BTCUSD
|3.5M
|WHEAT
|-6K
|BRN
|191
|HO
|-840
|ES
|4.1K
|NZDUSD
|232
|NG
|217
|FDAX
|1.2K
|COFFEE
|-842
|
20M 40M 60M
|
20M 40M 60M
|
20M 40M 60M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1 236.44 USD
Schlechtester Trade: -2 403 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +158.06 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -781.99 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
TitanFX-03
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 16
|
FBS-Real-13
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 5
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 4
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.09 × 11
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.11 × 9
|
ICMarkets-Live01
|0.13 × 45
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.17 × 6
|
FXCC1-Live
|0.30 × 10
|
DNAMarkets-Real-5
|0.35 × 91
|
DooPrime-Live 4
|0.37 × 67
|
DooPrime-Live 2
|0.44 × 77
|
ICMarkets-Live14
|0.49 × 53
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.57 × 937
|
ICMarketsSC-Live22
|0.57 × 21
|
ThreeTrader-Demo
|0.63 × 960
|
VantageInternational-Live 7
|0.64 × 11
|
EightcapLtd-Real2
|0.65 × 392
|
TradeMaxGlobal-Live9
|0.68 × 169
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
95%
0
0
USD
USD
14K
USD
USD
140
99%
4 410
74%
100%
1.18
1.50
USD
USD
44%
1:500