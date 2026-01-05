SeñalesSecciones
Kristina Dehtiarova

Angry bot

Kristina Dehtiarova
0 comentarios
Fiabilidad
140 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2023 96%
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
4 417
Transacciones Rentables:
3 289 (74.46%)
Transacciones Irrentables:
1 128 (25.54%)
Mejor transacción:
1 236.44 USD
Peor transacción:
-2 402.75 USD
Beneficio Bruto:
42 018.32 USD (35 276 491 pips)
Pérdidas Brutas:
-35 313.09 USD (31 713 311 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
46 (158.06 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 278.43 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
5.40%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
30
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
1.71
Transacciones Largas:
2 055 (46.52%)
Transacciones Cortas:
2 362 (53.48%)
Factor de Beneficio:
1.19
Beneficio Esperado:
1.52 USD
Beneficio medio:
12.78 USD
Pérdidas medias:
-31.31 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-781.99 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 919.81 USD (8)
Crecimiento al mes:
16.61%
Pronóstico anual:
201.53%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 894.11 USD
Máxima:
3 920.50 USD (43.43%)
Reducción relativa:
De balance:
43.58% (3 920.50 USD)
De fondos:
26.56% (3 631.50 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDUSD 2037
EURUSD 1336
GBPUSD 883
BTCUSD 143
WHEAT 8
BRN 2
HO 2
ES 2
NZDUSD 1
NG 1
FDAX 1
COFFEE 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDUSD 6.1K
EURUSD 6.6K
GBPUSD -1.9K
BTCUSD -4.5K
WHEAT -132
BRN 78
HO -194
ES 527
NZDUSD 11
NG 105
FDAX 25
COFFEE -65
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDUSD 55K
EURUSD 14K
GBPUSD -24K
BTCUSD 3.5M
WHEAT -6K
BRN 191
HO -840
ES 4.1K
NZDUSD 232
NG 217
FDAX 1.2K
COFFEE -842
20M 40M 60M
20M 40M 60M
20M 40M 60M
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

TitanFX-03
0.00 × 2
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 16
FBS-Real-13
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 5
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 4
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.09 × 11
TradeMaxGlobal-Live10
0.11 × 9
ICMarkets-Live01
0.13 × 45
PepperstoneUK-Edge10
0.17 × 6
FXCC1-Live
0.30 × 10
DNAMarkets-Real-5
0.35 × 91
DooPrime-Live 4
0.37 × 67
DooPrime-Live 2
0.44 × 77
ICMarkets-Live14
0.49 × 53
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.57 × 937
ICMarketsSC-Live22
0.57 × 21
ThreeTrader-Demo
0.63 × 960
VantageInternational-Live 7
0.64 × 11
EightcapLtd-Real2
0.65 × 392
TradeMaxGlobal-Live9
0.68 × 169
otros 318...
No hay comentarios
2026.01.05 11:04
No swaps are charged on the signal account
2026.01.05 11:04
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 0.51% of days out of 980 days of the signal's entire lifetime.
