- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
17
利益トレード:
14 (82.35%)
損失トレード:
3 (17.65%)
ベストトレード:
6.85 USD
最悪のトレード:
-5.68 USD
総利益:
16.30 USD (1 484 pips)
総損失:
-8.35 USD (1 193 pips)
最大連続の勝ち:
6 (2.86 USD)
最大連続利益:
8.02 USD (3)
シャープレシオ:
0.19
取引アクティビティ:
72.21%
最大入金額:
6.17%
最近のトレード:
5 時間前
1週間当たりの取引:
21
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
1.40
長いトレード:
5 (29.41%)
短いトレード:
12 (70.59%)
プロフィットファクター:
1.95
期待されたペイオフ:
0.47 USD
平均利益:
1.16 USD
平均損失:
-2.78 USD
最大連続の負け:
2 (-2.67 USD)
最大連続損失:
-5.68 USD (1)
月間成長:
1.99%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.07 USD
最大の:
5.68 USD (1.40%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.40% (5.68 USD)
エクイティによる:
14.64% (58.98 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|7
|AUDNZD
|5
|EURUSD
|3
|USDCAD
|1
|NZDUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|3
|AUDNZD
|2
|EURUSD
|1
|USDCAD
|1
|NZDUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|-144
|AUDNZD
|75
|EURUSD
|134
|USDCAD
|114
|NZDUSD
|112
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +6.85 USD
最悪のトレード: -6 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +2.86 USD
最大連続損失: -2.67 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CapitalPointTrading-Live29"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Estratégia do Pacífico
A Estratégia do Pacífico é um sistema de negociação algorítmico diversificado, operando simultaneamente em múltiplos pares de moedas e diferentes janelas temporais para otimizar a relação risco-retorno.
Especificações Técnicas
- Ativos Principais: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD, EURUSD, GBPCHF, NZDUSD e USDCAD.
- Timeframes: Operação híbrida nos tempos gráficos M5 e M15.
- Lógica de Execução: O sistema utiliza uma abordagem baseada em sistemas de Grid inteligente com distanciamento dinâmico entre ordens.
- Gestão de Risco: Utiliza dimensionamento de lote automático com base no saldo da conta.
- Limite máximo de ordens por grade para evitar exposição excessiva.
- Slippage e Spread máximos controlados para garantir precisão nas entradas.
Filtros e Segurança
- Inteligência Artificial: Integração de filtros de Redes Neurais e Machine Learning para validação de padrões e aumento da probabilidade de acerto.
- Filtro de Notícias: Sistema automático para evitar a abertura de novas posições durante eventos macroeconômicos de alto impacto.
- Filtro de Crash do Mercado: Proteção baseada no índice S&P500 para interromper operações em cenários de volatilidade extrema no mercado de ações.
Horário de Operação
- O sistema opera de forma contínua de segunda a quinta-feira.
- As negociações são desativadas às sextas-feiras e feriados para mitigar riscos de baixa liquidez e gaps de final de semana.
