Estratégia do Pacífico

A Estratégia do Pacífico é um sistema de negociação algorítmico diversificado, operando simultaneamente em múltiplos pares de moedas e diferentes janelas temporais para otimizar a relação risco-retorno.

Especificações Técnicas

Ativos Principais: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD, EURUSD, GBPCHF, NZDUSD e USDCAD.

AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD, EURUSD, GBPCHF, NZDUSD e USDCAD. Timeframes: Operação híbrida nos tempos gráficos M5 e M15.

Operação híbrida nos tempos gráficos M5 e M15. Lógica de Execução: O sistema utiliza uma abordagem baseada em sistemas de Grid inteligente com distanciamento dinâmico entre ordens.

O sistema utiliza uma abordagem baseada em sistemas de inteligente com distanciamento dinâmico entre ordens. Gestão de Risco: Utiliza dimensionamento de lote automático com base no saldo da conta.

Utiliza dimensionamento de lote automático com base no saldo da conta. Limite máximo de ordens por grade para evitar exposição excessiva.

Slippage e Spread máximos controlados para garantir precisão nas entradas.

Filtros e Segurança

Inteligência Artificial: Integração de filtros de Redes Neurais e Machine Learning para validação de padrões e aumento da probabilidade de acerto.

Integração de filtros de Redes Neurais e Machine Learning para validação de padrões e aumento da probabilidade de acerto. Filtro de Notícias: Sistema automático para evitar a abertura de novas posições durante eventos macroeconômicos de alto impacto.

Sistema automático para evitar a abertura de novas posições durante eventos macroeconômicos de alto impacto. Filtro de Crash do Mercado: Proteção baseada no índice S&P500 para interromper operações em cenários de volatilidade extrema no mercado de ações.

Horário de Operação

O sistema opera de forma contínua de segunda a quinta-feira.

As negociações são desativadas às sextas-feiras e feriados para mitigar riscos de baixa liquidez e gaps de final de semana.



