Negociações:
17
Negociações com lucro:
14 (82.35%)
Negociações com perda:
3 (17.65%)
Melhor negociação:
6.85 USD
Pior negociação:
-5.68 USD
Lucro bruto:
16.30 USD (1 484 pips)
Perda bruta:
-8.35 USD (1 193 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (2.86 USD)
Máximo lucro consecutivo:
8.02 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.19
Atividade de negociação:
72.21%
Depósito máximo carregado:
6.17%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
21
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
1.40
Negociações longas:
5 (29.41%)
Negociações curtas:
12 (70.59%)
Fator de lucro:
1.95
Valor esperado:
0.47 USD
Lucro médio:
1.16 USD
Perda média:
-2.78 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-2.67 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5.68 USD (1)
Crescimento mensal:
1.99%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.07 USD
Máximo:
5.68 USD (1.40%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.40% (5.68 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.64% (58.98 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|7
|AUDNZD
|5
|EURUSD
|3
|USDCAD
|1
|NZDUSD
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|3
|AUDNZD
|2
|EURUSD
|1
|USDCAD
|1
|NZDUSD
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|-144
|AUDNZD
|75
|EURUSD
|134
|USDCAD
|114
|NZDUSD
|112
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +6.85 USD
Pior negociação: -6 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +2.86 USD
Máxima perda consecutiva: -2.67 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CapitalPointTrading-Live29" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Estratégia do Pacífico
A Estratégia do Pacífico é um sistema de negociação algorítmico diversificado, operando simultaneamente em múltiplos pares de moedas e diferentes janelas temporais para otimizar a relação risco-retorno.
Especificações Técnicas
- Ativos Principais: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD, EURUSD, GBPCHF, NZDUSD e USDCAD.
- Timeframes: Operação híbrida nos tempos gráficos M5 e M15.
- Lógica de Execução: O sistema utiliza uma abordagem baseada em sistemas de Grid inteligente com distanciamento dinâmico entre ordens.
- Gestão de Risco: Utiliza dimensionamento de lote automático com base no saldo da conta.
- Limite máximo de ordens por grade para evitar exposição excessiva.
- Slippage e Spread máximos controlados para garantir precisão nas entradas.
Filtros e Segurança
- Inteligência Artificial: Integração de filtros de Redes Neurais e Machine Learning para validação de padrões e aumento da probabilidade de acerto.
- Filtro de Notícias: Sistema automático para evitar a abertura de novas posições durante eventos macroeconômicos de alto impacto.
- Filtro de Crash do Mercado: Proteção baseada no índice S&P500 para interromper operações em cenários de volatilidade extrema no mercado de ações.
Horário de Operação
- O sistema opera de forma contínua de segunda a quinta-feira.
- As negociações são desativadas às sextas-feiras e feriados para mitigar riscos de baixa liquidez e gaps de final de semana.
