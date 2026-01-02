- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
17
Прибыльных трейдов:
14 (82.35%)
Убыточных трейдов:
3 (17.65%)
Лучший трейд:
6.85 USD
Худший трейд:
-5.68 USD
Общая прибыль:
16.30 USD (1 484 pips)
Общий убыток:
-8.35 USD (1 193 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (2.86 USD)
Макс. прибыль в серии:
8.02 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
72.21%
Макс. загрузка депозита:
6.17%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
1.40
Длинных трейдов:
5 (29.41%)
Коротких трейдов:
12 (70.59%)
Профит фактор:
1.95
Мат. ожидание:
0.47 USD
Средняя прибыль:
1.16 USD
Средний убыток:
-2.78 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-2.67 USD)
Макс. убыток в серии:
-5.68 USD (1)
Прирост в месяц:
1.99%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.07 USD
Максимальная:
5.68 USD (1.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.40% (5.68 USD)
По эквити:
14.64% (58.98 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|7
|AUDNZD
|5
|EURUSD
|3
|USDCAD
|1
|NZDUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|3
|AUDNZD
|2
|EURUSD
|1
|USDCAD
|1
|NZDUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|-144
|AUDNZD
|75
|EURUSD
|134
|USDCAD
|114
|NZDUSD
|112
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +6.85 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +2.86 USD
Макс. убыток в серии: -2.67 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-Live29" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Estratégia do Pacífico
A Estratégia do Pacífico é um sistema de negociação algorítmico diversificado, operando simultaneamente em múltiplos pares de moedas e diferentes janelas temporais para otimizar a relação risco-retorno.
Especificações Técnicas
- Ativos Principais: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD, EURUSD, GBPCHF, NZDUSD e USDCAD.
- Timeframes: Operação híbrida nos tempos gráficos M5 e M15.
- Lógica de Execução: O sistema utiliza uma abordagem baseada em sistemas de Grid inteligente com distanciamento dinâmico entre ordens.
- Gestão de Risco: Utiliza dimensionamento de lote automático com base no saldo da conta.
- Limite máximo de ordens por grade para evitar exposição excessiva.
- Slippage e Spread máximos controlados para garantir precisão nas entradas.
Filtros e Segurança
- Inteligência Artificial: Integração de filtros de Redes Neurais e Machine Learning para validação de padrões e aumento da probabilidade de acerto.
- Filtro de Notícias: Sistema automático para evitar a abertura de novas posições durante eventos macroeconômicos de alto impacto.
- Filtro de Crash do Mercado: Proteção baseada no índice S&P500 para interromper operações em cenários de volatilidade extrema no mercado de ações.
Horário de Operação
- O sistema opera de forma contínua de segunda a quinta-feira.
- As negociações são desativadas às sextas-feiras e feriados para mitigar riscos de baixa liquidez e gaps de final de semana.
Нет отзывов
