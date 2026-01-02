СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Pacific Strategy
Vinicius Ribeiro Ferreira

Pacific Strategy

Vinicius Ribeiro Ferreira
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 2%
CapitalPointTrading-Live29
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
17
Прибыльных трейдов:
14 (82.35%)
Убыточных трейдов:
3 (17.65%)
Лучший трейд:
6.85 USD
Худший трейд:
-5.68 USD
Общая прибыль:
16.30 USD (1 484 pips)
Общий убыток:
-8.35 USD (1 193 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (2.86 USD)
Макс. прибыль в серии:
8.02 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
72.21%
Макс. загрузка депозита:
6.17%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
1.40
Длинных трейдов:
5 (29.41%)
Коротких трейдов:
12 (70.59%)
Профит фактор:
1.95
Мат. ожидание:
0.47 USD
Средняя прибыль:
1.16 USD
Средний убыток:
-2.78 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-2.67 USD)
Макс. убыток в серии:
-5.68 USD (1)
Прирост в месяц:
1.99%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.07 USD
Максимальная:
5.68 USD (1.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.40% (5.68 USD)
По эквити:
14.64% (58.98 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 7
AUDNZD 5
EURUSD 3
USDCAD 1
NZDUSD 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 3
AUDNZD 2
EURUSD 1
USDCAD 1
NZDUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD -144
AUDNZD 75
EURUSD 134
USDCAD 114
NZDUSD 112
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6.85 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +2.86 USD
Макс. убыток в серии: -2.67 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-Live29" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Estratégia do Pacífico

A Estratégia do Pacífico é um sistema de negociação algorítmico diversificado, operando simultaneamente em múltiplos pares de moedas e diferentes janelas temporais para otimizar a relação risco-retorno.

 

Especificações Técnicas

  • Ativos Principais: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD, EURUSD, GBPCHF, NZDUSD e USDCAD.
  • Timeframes: Operação híbrida nos tempos gráficos M5 e M15.
  • Lógica de Execução: O sistema utiliza uma abordagem baseada em sistemas de Grid inteligente com distanciamento dinâmico entre ordens.
  • Gestão de Risco: Utiliza dimensionamento de lote automático com base no saldo da conta.
  • Limite máximo de ordens por grade para evitar exposição excessiva.
  • Slippage e Spread máximos controlados para garantir precisão nas entradas.

 

Filtros e Segurança

  • Inteligência Artificial: Integração de filtros de Redes Neurais e Machine Learning para validação de padrões e aumento da probabilidade de acerto.
  • Filtro de Notícias: Sistema automático para evitar a abertura de novas posições durante eventos macroeconômicos de alto impacto.
  • Filtro de Crash do Mercado: Proteção baseada no índice S&P500 para interromper operações em cenários de volatilidade extrema no mercado de ações.

 

Horário de Operação

  • O sistema opera de forma contínua de segunda a quinta-feira.
  • As negociações são desativadas às sextas-feiras e feriados para mitigar riscos de baixa liquidez e gaps de final de semana.


Нет отзывов
2026.01.07 10:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 09:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 08:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 04:17
Share of trading days is too low
2026.01.06 04:17
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 03:17
Share of trading days is too low
2026.01.06 03:17
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.02 18:02
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 18:02
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 18:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.02 18:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 18:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Pacific Strategy
30 USD в месяц
2%
0
0
USD
408
USD
1
100%
17
82%
72%
1.95
0.47
USD
15%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.