Vinicius Ribeiro Ferreira

Pacific Strategy

Vinicius Ribeiro Ferreira
0 reviews
Reliability
1 week
0 / 0 USD
growth since 2026 2%
CapitalPointTrading-Live29
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
17
Profit Trades:
14 (82.35%)
Loss Trades:
3 (17.65%)
Best trade:
6.85 USD
Worst trade:
-5.68 USD
Gross Profit:
16.30 USD (1 484 pips)
Gross Loss:
-8.35 USD (1 193 pips)
Maximum consecutive wins:
6 (2.86 USD)
Maximal consecutive profit:
8.02 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading activity:
72.21%
Max deposit load:
6.17%
Latest trade:
5 hours ago
Trades per week:
21
Avg holding time:
7 hours
Recovery Factor:
1.40
Long Trades:
5 (29.41%)
Short Trades:
12 (70.59%)
Profit Factor:
1.95
Expected Payoff:
0.47 USD
Average Profit:
1.16 USD
Average Loss:
-2.78 USD
Maximum consecutive losses:
2 (-2.67 USD)
Maximal consecutive loss:
-5.68 USD (1)
Monthly growth:
1.99%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.07 USD
Maximal:
5.68 USD (1.40%)
Relative drawdown:
By Balance:
1.40% (5.68 USD)
By Equity:
14.64% (58.98 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
AUDCAD 7
AUDNZD 5
EURUSD 3
USDCAD 1
NZDUSD 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 3
AUDNZD 2
EURUSD 1
USDCAD 1
NZDUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD -144
AUDNZD 75
EURUSD 134
USDCAD 114
NZDUSD 112
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +6.85 USD
Worst trade: -6 USD
Maximum consecutive wins: 3
Maximum consecutive losses: 1
Maximal consecutive profit: +2.86 USD
Maximal consecutive loss: -2.67 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "CapitalPointTrading-Live29" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

Estratégia do Pacífico

A Estratégia do Pacífico é um sistema de negociação algorítmico diversificado, operando simultaneamente em múltiplos pares de moedas e diferentes janelas temporais para otimizar a relação risco-retorno.

 

Especificações Técnicas

  • Ativos Principais: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD, EURUSD, GBPCHF, NZDUSD e USDCAD.
  • Timeframes: Operação híbrida nos tempos gráficos M5 e M15.
  • Lógica de Execução: O sistema utiliza uma abordagem baseada em sistemas de Grid inteligente com distanciamento dinâmico entre ordens.
  • Gestão de Risco: Utiliza dimensionamento de lote automático com base no saldo da conta.
  • Limite máximo de ordens por grade para evitar exposição excessiva.
  • Slippage e Spread máximos controlados para garantir precisão nas entradas.

 

Filtros e Segurança

  • Inteligência Artificial: Integração de filtros de Redes Neurais e Machine Learning para validação de padrões e aumento da probabilidade de acerto.
  • Filtro de Notícias: Sistema automático para evitar a abertura de novas posições durante eventos macroeconômicos de alto impacto.
  • Filtro de Crash do Mercado: Proteção baseada no índice S&P500 para interromper operações em cenários de volatilidade extrema no mercado de ações.

 

Horário de Operação

  • O sistema opera de forma contínua de segunda a quinta-feira.
  • As negociações são desativadas às sextas-feiras e feriados para mitigar riscos de baixa liquidez e gaps de final de semana.


