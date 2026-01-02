- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
17
Profit Trades:
14 (82.35%)
Loss Trades:
3 (17.65%)
Best trade:
6.85 USD
Worst trade:
-5.68 USD
Gross Profit:
16.30 USD (1 484 pips)
Gross Loss:
-8.35 USD (1 193 pips)
Maximum consecutive wins:
6 (2.86 USD)
Maximal consecutive profit:
8.02 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading activity:
72.21%
Max deposit load:
6.17%
Latest trade:
5 hours ago
Trades per week:
21
Avg holding time:
7 hours
Recovery Factor:
1.40
Long Trades:
5 (29.41%)
Short Trades:
12 (70.59%)
Profit Factor:
1.95
Expected Payoff:
0.47 USD
Average Profit:
1.16 USD
Average Loss:
-2.78 USD
Maximum consecutive losses:
2 (-2.67 USD)
Maximal consecutive loss:
-5.68 USD (1)
Monthly growth:
1.99%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.07 USD
Maximal:
5.68 USD (1.40%)
Relative drawdown:
By Balance:
1.40% (5.68 USD)
By Equity:
14.64% (58.98 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|7
|AUDNZD
|5
|EURUSD
|3
|USDCAD
|1
|NZDUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|3
|AUDNZD
|2
|EURUSD
|1
|USDCAD
|1
|NZDUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|-144
|AUDNZD
|75
|EURUSD
|134
|USDCAD
|114
|NZDUSD
|112
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +6.85 USD
Worst trade: -6 USD
Maximum consecutive wins: 3
Maximum consecutive losses: 1
Maximal consecutive profit: +2.86 USD
Maximal consecutive loss: -2.67 USD
Estratégia do Pacífico
A Estratégia do Pacífico é um sistema de negociação algorítmico diversificado, operando simultaneamente em múltiplos pares de moedas e diferentes janelas temporais para otimizar a relação risco-retorno.
Especificações Técnicas
- Ativos Principais: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD, EURUSD, GBPCHF, NZDUSD e USDCAD.
- Timeframes: Operação híbrida nos tempos gráficos M5 e M15.
- Lógica de Execução: O sistema utiliza uma abordagem baseada em sistemas de Grid inteligente com distanciamento dinâmico entre ordens.
- Gestão de Risco: Utiliza dimensionamento de lote automático com base no saldo da conta.
- Limite máximo de ordens por grade para evitar exposição excessiva.
- Slippage e Spread máximos controlados para garantir precisão nas entradas.
Filtros e Segurança
- Inteligência Artificial: Integração de filtros de Redes Neurais e Machine Learning para validação de padrões e aumento da probabilidade de acerto.
- Filtro de Notícias: Sistema automático para evitar a abertura de novas posições durante eventos macroeconômicos de alto impacto.
- Filtro de Crash do Mercado: Proteção baseada no índice S&P500 para interromper operações em cenários de volatilidade extrema no mercado de ações.
Horário de Operação
- O sistema opera de forma contínua de segunda a quinta-feira.
- As negociações são desativadas às sextas-feiras e feriados para mitigar riscos de baixa liquidez e gaps de final de semana.
