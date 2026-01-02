- Wachstum
Trades insgesamt:
17
Gewinntrades:
14 (82.35%)
Verlusttrades:
3 (17.65%)
Bester Trade:
6.85 USD
Schlechtester Trade:
-5.68 USD
Bruttoprofit:
16.30 USD (1 484 pips)
Bruttoverlust:
-8.35 USD (1 193 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (2.86 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
8.02 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
72.21%
Max deposit load:
6.17%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
21
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
1.40
Long-Positionen:
5 (29.41%)
Short-Positionen:
12 (70.59%)
Profit-Faktor:
1.95
Mathematische Gewinnerwartung:
0.47 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.16 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.78 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-2.67 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5.68 USD (1)
Wachstum pro Monat :
1.99%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.07 USD
Maximaler:
5.68 USD (1.40%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.40% (5.68 USD)
Kapital:
14.64% (58.98 USD)
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|7
|AUDNZD
|5
|EURUSD
|3
|USDCAD
|1
|NZDUSD
|1
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|3
|AUDNZD
|2
|EURUSD
|1
|USDCAD
|1
|NZDUSD
|1
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|-144
|AUDNZD
|75
|EURUSD
|134
|USDCAD
|114
|NZDUSD
|112
Bester Trade: +6.85 USD
Schlechtester Trade: -6 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2.86 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2.67 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben.
Estratégia do Pacífico
A Estratégia do Pacífico é um sistema de negociação algorítmico diversificado, operando simultaneamente em múltiplos pares de moedas e diferentes janelas temporais para otimizar a relação risco-retorno.
Especificações Técnicas
- Ativos Principais: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD, EURUSD, GBPCHF, NZDUSD e USDCAD.
- Timeframes: Operação híbrida nos tempos gráficos M5 e M15.
- Lógica de Execução: O sistema utiliza uma abordagem baseada em sistemas de Grid inteligente com distanciamento dinâmico entre ordens.
- Gestão de Risco: Utiliza dimensionamento de lote automático com base no saldo da conta.
- Limite máximo de ordens por grade para evitar exposição excessiva.
- Slippage e Spread máximos controlados para garantir precisão nas entradas.
Filtros e Segurança
- Inteligência Artificial: Integração de filtros de Redes Neurais e Machine Learning para validação de padrões e aumento da probabilidade de acerto.
- Filtro de Notícias: Sistema automático para evitar a abertura de novas posições durante eventos macroeconômicos de alto impacto.
- Filtro de Crash do Mercado: Proteção baseada no índice S&P500 para interromper operações em cenários de volatilidade extrema no mercado de ações.
Horário de Operação
- O sistema opera de forma contínua de segunda a quinta-feira.
- As negociações são desativadas às sextas-feiras e feriados para mitigar riscos de baixa liquidez e gaps de final de semana.
