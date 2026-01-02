- Crescita
Estratégia do Pacífico
A Estratégia do Pacífico é um sistema de negociação algorítmico diversificado, operando simultaneamente em múltiplos pares de moedas e diferentes janelas temporais para otimizar a relação risco-retorno.
Especificações Técnicas
- Ativos Principais: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD, EURUSD, GBPCHF, NZDUSD e USDCAD.
- Timeframes: Operação híbrida nos tempos gráficos M5 e M15.
- Lógica de Execução: O sistema utiliza uma abordagem baseada em sistemas de Grid inteligente com distanciamento dinâmico entre ordens.
- Gestão de Risco: Utiliza dimensionamento de lote automático com base no saldo da conta.
- Limite máximo de ordens por grade para evitar exposição excessiva.
- Slippage e Spread máximos controlados para garantir precisão nas entradas.
Filtros e Segurança
- Inteligência Artificial: Integração de filtros de Redes Neurais e Machine Learning para validação de padrões e aumento da probabilidade de acerto.
- Filtro de Notícias: Sistema automático para evitar a abertura de novas posições durante eventos macroeconômicos de alto impacto.
- Filtro de Crash do Mercado: Proteção baseada no índice S&P500 para interromper operações em cenários de volatilidade extrema no mercado de ações.
Horário de Operação
- O sistema opera de forma contínua de segunda a quinta-feira.
- As negociações são desativadas às sextas-feiras e feriados para mitigar riscos de baixa liquidez e gaps de final de semana.
