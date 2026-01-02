- 成长
交易:
17
盈利交易:
14 (82.35%)
亏损交易:
3 (17.65%)
最好交易:
6.85 USD
最差交易:
-5.68 USD
毛利:
16.30 USD (1 484 pips)
毛利亏损:
-8.35 USD (1 193 pips)
最大连续赢利:
6 (2.86 USD)
最大连续盈利:
8.02 USD (3)
夏普比率:
0.19
交易活动:
72.21%
最大入金加载:
6.17%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
21
平均持有时间:
7 小时
采收率:
1.40
长期交易:
5 (29.41%)
短期交易:
12 (70.59%)
利润因子:
1.95
预期回报:
0.47 USD
平均利润:
1.16 USD
平均损失:
-2.78 USD
最大连续失误:
2 (-2.67 USD)
最大连续亏损:
-5.68 USD (1)
每月增长:
1.99%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.07 USD
最大值:
5.68 USD (1.40%)
相对跌幅:
结余:
1.40% (5.68 USD)
净值:
14.64% (58.98 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|7
|AUDNZD
|5
|EURUSD
|3
|USDCAD
|1
|NZDUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|3
|AUDNZD
|2
|EURUSD
|1
|USDCAD
|1
|NZDUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|-144
|AUDNZD
|75
|EURUSD
|134
|USDCAD
|114
|NZDUSD
|112
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +6.85 USD
最差交易: -6 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +2.86 USD
最大连续亏损: -2.67 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CapitalPointTrading-Live29 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Estratégia do Pacífico
A Estratégia do Pacífico é um sistema de negociação algorítmico diversificado, operando simultaneamente em múltiplos pares de moedas e diferentes janelas temporais para otimizar a relação risco-retorno.
Especificações Técnicas
- Ativos Principais: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD, EURUSD, GBPCHF, NZDUSD e USDCAD.
- Timeframes: Operação híbrida nos tempos gráficos M5 e M15.
- Lógica de Execução: O sistema utiliza uma abordagem baseada em sistemas de Grid inteligente com distanciamento dinâmico entre ordens.
- Gestão de Risco: Utiliza dimensionamento de lote automático com base no saldo da conta.
- Limite máximo de ordens por grade para evitar exposição excessiva.
- Slippage e Spread máximos controlados para garantir precisão nas entradas.
Filtros e Segurança
- Inteligência Artificial: Integração de filtros de Redes Neurais e Machine Learning para validação de padrões e aumento da probabilidade de acerto.
- Filtro de Notícias: Sistema automático para evitar a abertura de novas posições durante eventos macroeconômicos de alto impacto.
- Filtro de Crash do Mercado: Proteção baseada no índice S&P500 para interromper operações em cenários de volatilidade extrema no mercado de ações.
Horário de Operação
- O sistema opera de forma contínua de segunda a quinta-feira.
- As negociações são desativadas às sextas-feiras e feriados para mitigar riscos de baixa liquidez e gaps de final de semana.
