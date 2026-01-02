SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Pacific Strategy
Vinicius Ribeiro Ferreira

Pacific Strategy

Vinicius Ribeiro Ferreira
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2026 3%
CapitalPointTrading-Live29
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
28
Transacciones Rentables:
23 (82.14%)
Transacciones Irrentables:
5 (17.86%)
Mejor transacción:
6.85 USD
Peor transacción:
-5.68 USD
Beneficio Bruto:
27.35 USD (2 192 pips)
Pérdidas Brutas:
-14.02 USD (1 909 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (8.11 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
8.11 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.19
Actividad comercial:
78.07%
Carga máxima del depósito:
6.17%
Último trade:
1 minuto
Trades a la semana:
35
Tiempo medio de espera:
12 horas
Factor de Recuperación:
2.35
Transacciones Largas:
8 (28.57%)
Transacciones Cortas:
20 (71.43%)
Factor de Beneficio:
1.95
Beneficio Esperado:
0.48 USD
Beneficio medio:
1.19 USD
Pérdidas medias:
-2.80 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-2.67 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5.68 USD (1)
Crecimiento al mes:
3.33%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.07 USD
Máxima:
5.68 USD (1.40%)
Reducción relativa:
De balance:
1.40% (5.68 USD)
De fondos:
14.64% (58.98 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 17
AUDNZD 5
EURUSD 3
USDCAD 1
NZDUSD 1
NZDCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 8
AUDNZD 2
EURUSD 1
USDCAD 1
NZDUSD 1
NZDCAD 0
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD -191
AUDNZD 75
EURUSD 134
USDCAD 114
NZDUSD 112
NZDCAD 39
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +6.85 USD
Peor transacción: -6 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +8.11 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2.67 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "CapitalPointTrading-Live29" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Estratégia do Pacífico

A Estratégia do Pacífico é um sistema de negociação algorítmico diversificado, operando simultaneamente em múltiplos pares de moedas e diferentes janelas temporais para otimizar a relação risco-retorno.

 

Especificações Técnicas

  • Ativos Principais: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD, EURUSD, GBPCHF, NZDUSD e USDCAD.
  • Timeframes: Operação híbrida nos tempos gráficos M5 e M15.
  • Lógica de Execução: O sistema utiliza uma abordagem baseada em sistemas de Grid inteligente com distanciamento dinâmico entre ordens.
  • Gestão de Risco: Utiliza dimensionamento de lote automático com base no saldo da conta.
  • Limite máximo de ordens por grade para evitar exposição excessiva.
  • Slippage e Spread máximos controlados para garantir precisão nas entradas.

 

Filtros e Segurança

  • Inteligência Artificial: Integração de filtros de Redes Neurais e Machine Learning para validação de padrões e aumento da probabilidade de acerto.
  • Filtro de Notícias: Sistema automático para evitar a abertura de novas posições durante eventos macroeconômicos de alto impacto.
  • Filtro de Crash do Mercado: Proteção baseada no índice S&P500 para interromper operações em cenários de volatilidade extrema no mercado de ações.

 

Horário de Operação

  • O sistema opera de forma contínua de segunda a quinta-feira.
  • As negociações são desativadas às sextas-feiras e feriados para mitigar riscos de baixa liquidez e gaps de final de semana.


No hay comentarios
2026.01.07 10:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 09:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 08:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 04:17
Share of trading days is too low
2026.01.06 04:17
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 03:17
Share of trading days is too low
2026.01.06 03:17
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.02 18:02
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 18:02
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 18:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.02 18:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 18:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Pacific Strategy
30 USD al mes
3%
0
0
USD
413
USD
1
100%
28
82%
78%
1.95
0.48
USD
15%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.