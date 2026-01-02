- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
28
Transacciones Rentables:
23 (82.14%)
Transacciones Irrentables:
5 (17.86%)
Mejor transacción:
6.85 USD
Peor transacción:
-5.68 USD
Beneficio Bruto:
27.35 USD (2 192 pips)
Pérdidas Brutas:
-14.02 USD (1 909 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (8.11 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
8.11 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.19
Actividad comercial:
78.07%
Carga máxima del depósito:
6.17%
Último trade:
1 minuto
Trades a la semana:
35
Tiempo medio de espera:
12 horas
Factor de Recuperación:
2.35
Transacciones Largas:
8 (28.57%)
Transacciones Cortas:
20 (71.43%)
Factor de Beneficio:
1.95
Beneficio Esperado:
0.48 USD
Beneficio medio:
1.19 USD
Pérdidas medias:
-2.80 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-2.67 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5.68 USD (1)
Crecimiento al mes:
3.33%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.07 USD
Máxima:
5.68 USD (1.40%)
Reducción relativa:
De balance:
1.40% (5.68 USD)
De fondos:
14.64% (58.98 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|17
|AUDNZD
|5
|EURUSD
|3
|USDCAD
|1
|NZDUSD
|1
|NZDCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD
|8
|AUDNZD
|2
|EURUSD
|1
|USDCAD
|1
|NZDUSD
|1
|NZDCAD
|0
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD
|-191
|AUDNZD
|75
|EURUSD
|134
|USDCAD
|114
|NZDUSD
|112
|NZDCAD
|39
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +6.85 USD
Peor transacción: -6 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +8.11 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2.67 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "CapitalPointTrading-Live29" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
Estratégia do Pacífico
A Estratégia do Pacífico é um sistema de negociação algorítmico diversificado, operando simultaneamente em múltiplos pares de moedas e diferentes janelas temporais para otimizar a relação risco-retorno.
Especificações Técnicas
- Ativos Principais: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD, EURUSD, GBPCHF, NZDUSD e USDCAD.
- Timeframes: Operação híbrida nos tempos gráficos M5 e M15.
- Lógica de Execução: O sistema utiliza uma abordagem baseada em sistemas de Grid inteligente com distanciamento dinâmico entre ordens.
- Gestão de Risco: Utiliza dimensionamento de lote automático com base no saldo da conta.
- Limite máximo de ordens por grade para evitar exposição excessiva.
- Slippage e Spread máximos controlados para garantir precisão nas entradas.
Filtros e Segurança
- Inteligência Artificial: Integração de filtros de Redes Neurais e Machine Learning para validação de padrões e aumento da probabilidade de acerto.
- Filtro de Notícias: Sistema automático para evitar a abertura de novas posições durante eventos macroeconômicos de alto impacto.
- Filtro de Crash do Mercado: Proteção baseada no índice S&P500 para interromper operações em cenários de volatilidade extrema no mercado de ações.
Horário de Operação
- O sistema opera de forma contínua de segunda a quinta-feira.
- As negociações são desativadas às sextas-feiras e feriados para mitigar riscos de baixa liquidez e gaps de final de semana.
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
3%
0
0
USD
USD
413
USD
USD
1
100%
28
82%
78%
1.95
0.48
USD
USD
15%
1:500