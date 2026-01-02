- 자본
- 축소
트레이드:
20
이익 거래:
17 (85.00%)
손실 거래:
3 (15.00%)
최고의 거래:
6.85 USD
최악의 거래:
-5.68 USD
총 수익:
16.39 USD (1 525 pips)
총 손실:
-8.35 USD (1 193 pips)
연속 최대 이익:
6 (8.11 USD)
연속 최대 이익:
8.11 USD (6)
샤프 비율:
0.18
거래 활동:
74.37%
최대 입금량:
6.17%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
26
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
1.42
롱(주식매수):
5 (25.00%)
숏(주식차입매도):
15 (75.00%)
수익 요인:
1.96
기대수익:
0.40 USD
평균 이익:
0.96 USD
평균 손실:
-2.78 USD
연속 최대 손실:
2 (-2.67 USD)
연속 최대 손실:
-5.68 USD (1)
월별 성장률:
2.01%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.07 USD
최대한의:
5.68 USD (1.40%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.40% (5.68 USD)
자본금별:
14.64% (58.98 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|10
|AUDNZD
|5
|EURUSD
|3
|USDCAD
|1
|NZDUSD
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|3
|AUDNZD
|2
|EURUSD
|1
|USDCAD
|1
|NZDUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|-103
|AUDNZD
|75
|EURUSD
|134
|USDCAD
|114
|NZDUSD
|112
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +6.85 USD
최악의 거래: -6 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +8.11 USD
연속 최대 손실: -2.67 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "CapitalPointTrading-Live29"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Estratégia do Pacífico
A Estratégia do Pacífico é um sistema de negociação algorítmico diversificado, operando simultaneamente em múltiplos pares de moedas e diferentes janelas temporais para otimizar a relação risco-retorno.
Especificações Técnicas
- Ativos Principais: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD, EURUSD, GBPCHF, NZDUSD e USDCAD.
- Timeframes: Operação híbrida nos tempos gráficos M5 e M15.
- Lógica de Execução: O sistema utiliza uma abordagem baseada em sistemas de Grid inteligente com distanciamento dinâmico entre ordens.
- Gestão de Risco: Utiliza dimensionamento de lote automático com base no saldo da conta.
- Limite máximo de ordens por grade para evitar exposição excessiva.
- Slippage e Spread máximos controlados para garantir precisão nas entradas.
Filtros e Segurança
- Inteligência Artificial: Integração de filtros de Redes Neurais e Machine Learning para validação de padrões e aumento da probabilidade de acerto.
- Filtro de Notícias: Sistema automático para evitar a abertura de novas posições durante eventos macroeconômicos de alto impacto.
- Filtro de Crash do Mercado: Proteção baseada no índice S&P500 para interromper operações em cenários de volatilidade extrema no mercado de ações.
Horário de Operação
- O sistema opera de forma contínua de segunda a quinta-feira.
- As negociações são desativadas às sextas-feiras e feriados para mitigar riscos de baixa liquidez e gaps de final de semana.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
2%
0
0
USD
USD
408
USD
USD
1
100%
20
85%
74%
1.96
0.40
USD
USD
15%
1:500